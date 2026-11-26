Kết thúc phiên 25/11, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 164,25 điểm (+0,33%) lên 50.182,95 điểm, S&P 500 giảm 18,31 điểm (-0,25%) xuống 7.182,78 điểm và Nasdaq Composite mất 147,73 điểm (-0,62%) còn 23.585,80 điểm.

Trong nhóm ngành thuộc S&P 500, công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu cùng lùi 1%. Ngược lại, vật liệu và bất động sản là hai nhóm tăng tốt nhất.

Áp lực bán vẫn tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu công nghệ và AI. Cổ phiếu Nvidia giảm 3,9%, trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index (SOX) mất 0,7%. Cổ phiếu Amazon cũng tụt 3,1%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu nhà sản xuất máy tính HP vọt 11,5% sau khi công ty công bố doanh thu và lợi nhuận quý 4 vượt dự báo của giới phân tích.

Ông Oliver Pursche, Phó chủ tịch cấp cao kiêm cố vấn tại Wealthspire Advisors cho rằng thị trường đang phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng đã hình thành thói quen mua vào mỗi khi giá cổ phiếu giảm sâu. Đây là một trong những lý do giúp thị trường phục hồi trong phiên.

Theo ông, những đợt bán tháo trên diện rộng thường khiến nhiều cổ phiếu bị ảnh hưởng bất kể tình hình thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, một số nhà đầu tư đang tận dụng cơ hội để mua vào những cổ phiếu đang ở mức giá hấp dẫn hơn.

Phố Wall đã trải qua một tháng đầy biến động, một phần do những lo ngại xoay quanh Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực AI. Ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, từng từ chức hồi đầu tháng này, nhưng sau đó được hội đồng quản trị đưa trở lại vị trí vào ngày thứ Hai.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Nasdaq 100 có thời điểm giảm xuống mức thấp hơn 20% so với đỉnh đóng cửa kỷ lục. Diễn biến này đưa chỉ số tiến sát ngưỡng thị trường giá xuống (bear market).

Bên cạnh những bất ổn trong ngành AI, các đề xuất thuế quan mới của Mỹ cũng khiến triển vọng đầu tư trở nên khó đoán hơn.

Mỹ vừa đề xuất áp thuế quan đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại nhằm giải quyết tình trạng mà Washington gọi là dư thừa công suất công nghiệp mang tính cơ cấu. Động thái này làm dấy lên nguy cơ căng thẳng thương mại toàn cầu một lần nữa leo thang.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng tiếp nhận các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ trong quý 3 tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với ước tính ban đầu. Trong khi đó, lạm phát tiếp tục tăng trong tháng 10. Những dữ liệu này càng củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất vào tháng tới và tiếp tục tăng trong đầu năm 2027.

Ông Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng phụ trách thị trường tại Spartan Capital Securities cho biết, thuế quan là một trong những nguyên nhân góp phần đẩy lạm phát tăng cao. Điều này đi ngược với mục tiêu kiểm soát lạm phát mà Fed đang theo đuổi.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 22 tỷ cổ phiếu.

Phố Wall sẽ đóng cửa trong ngày thứ Năm nhân dịp lễ Tạ ơn và kết thúc phiên giao dịch sớm hơn thường lệ vào thứ Sáu.

GIÁ DẦU ĐI LÊN

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê Út. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung bất ngờ tại Trung Đông, có thể làm đảo chiều những dự báo trước đó về tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%, lên 94,61 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 83,68 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch trước đó.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại PVM, cho biết tuyên bố của Houthi là nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đà tăng giá dầu trong phiên. Theo ông, các nhà giao dịch cũng có thể đã tranh thủ đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Về nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo dự trữ dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group, lưu ý rằng số liệu này góp phần đẩy giá dầu đi lên do thị trường trước đó kỳ vọng lượng dầu tồn kho của Mỹ sẽ tăng nhiều hơn thực tế.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung vẫn còn nhiều bất định khi liên minh OPEC+ chuẩn bị tổ chức cuộc họp ngày 29/11 để quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027.

Ông Zhenqiang Seto, chuyên gia nghiên cứu dầu mỏ tại LSEG, nói: “Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hiện không còn chịu những hạn chế theo chính sách của OPEC+, trong khi Iraq đang tìm cách nâng công suất khai thác dầu. Những diễn biến này có thể khiến việc thống nhất chính sách sản lượng giữa các thành viên trở nên phức tạp hơn”.

Mới đây, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak tiết lộ OPEC+ dự kiến hoàn tất việc rà soát năng lực sản xuất của các thành viên trước khi năm nay kết thúc.

Iraq và Kazakhstan đang gây sức ép lên OPEC+ nhằm nâng mức đánh giá về năng lực sản xuất dầu của hai nước. Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, động thái này làm gia tăng căng thẳng xung quanh quá trình rà soát, vốn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sản lượng mà mỗi thành viên được phép khai thác trong năm tới.