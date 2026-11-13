Phố Wall chao đảo trước cú sốc Nvidia

Phố Wall rung lắc khi cổ phiếu Nvidia lao dốc, kéo nhóm công nghệ chìm trong sắc đỏ - ảnh: AP

Phố Wall rung lắc, nhóm công nghệ chịu áp lực

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 12/11 (rạng sáng ngày 13/11 giờ Việt Nam) trong sắc đỏ, khi những biến động mạnh tại cổ phiếu Nvidia làm gia tăng tâm lý bất ổn đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Dù các chỉ số chính đã thu hẹp đáng kể mức giảm trong phiên, lực bán vẫn đủ lớn để khiến cả ba chỉ số chủ chốt cùng mất điểm.

Các chỉ số S&P 500 giảm 26,98 điểm, tương đương 0,4%, xuống 7.592,40 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 189,40 điểm, tương đương 0,4%, xuống 52.297,09 điểm. Nasdaq Composite giảm 100,10 điểm, tương đương 0,4%, xuống 25.366,09 điểm.

Đáng chú ý, chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm mạnh hơn, mất 1,7% xuống 2.799,06 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở các doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn mà còn lan sang những nhóm cổ phiếu nhạy cảm hơn với triển vọng kinh tế và chi phí vốn.

Tâm điểm của phiên giao dịch là Nvidia. Cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu thế giới này có thời điểm lao dốc gần 12%, sau thông tin CEO Jensen Huang từ chức. Diễn biến bất ngờ khiến nhà đầu tư nhanh chóng đánh giá lại triển vọng của một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất tới xu hướng đầu tư AI toàn cầu.

Tuy nhiên, lực mua bắt đáy xuất hiện khá nhanh, giúp Nvidia thu hẹp đáng kể mức giảm so với đáy trong ngày. Theo Reuters, cổ phiếu Nvidia đóng cửa giảm 4,3%. Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân đã mua vào khoảng 111 triệu USD cổ phiếu Nvidia chỉ trong nửa giờ giao dịch đầu tiên, cho thấy một bộ phận thị trường vẫn kỳ vọng vào khả năng phục hồi của doanh nghiệp này.

Diễn biến trái chiều giữa Nvidia và các cổ phiếu bán dẫn khác cũng phản ánh sự phân hóa trong dòng tiền. Broadcom và AMD tăng giá, trong khi một số doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng trung tâm dữ liệu chịu áp lực bán. Cổ phiếu Nebius giảm mạnh 16,8% sau khi công bố kết quả kinh doanh và triển vọng chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường.

Giá dầu tăng, kỳ vọng lãi suất tiếp tục gây sức ép

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường. Chỉ số ngành năng lượng thuộc S&P 500 tăng 1,5%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp và là nhóm hoạt động tốt nhất trong 11 nhóm ngành chính.

Động lực hỗ trợ đến từ giá dầu thô đi lên sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ không còn cần thiết phải đạt được một thỏa thuận với Iran. Những diễn biến liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran khiến nhà đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí.

Sự dịch chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành đang diễn ra khá rõ nét. Trong khi cổ phiếu công nghệ và AI chịu áp lực bán, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến những lĩnh vực được đánh giá có khả năng chống chịu tốt hơn trước những bất ổn kinh tế và biến động lãi suất.

Không chỉ câu chuyện Nvidia, triển vọng chính sách tiền tệ cũng đang trở thành yếu tố chi phối quyết định đầu tư. Sau khi số liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ được công bố cao hơn dự báo trong tuần, thị trường ngày càng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Theo dữ liệu CME FedWatch được Reuters dẫn lại, thị trường đã định giá đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, đồng thời xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm được đặt ở mức khoảng 15%.

Quan điểm của các quan chức Fed cũng chưa hoàn toàn thống nhất. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho rằng ngân hàng trung ương chưa cần chuyển sang lộ trình tăng lãi suất quyết liệt hơn để kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly nhận định Fed có thể cần tiếp tục nâng lãi suất để ứng phó với áp lực giá cả vẫn ở mức cao.

Sự khác biệt trong đánh giá chính sách khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, nhất là khi chi phí vốn có nguy cơ tiếp tục tăng. Đây cũng là yếu tố bất lợi đối với nhóm cổ phiếu tăng trưởng, vốn thường nhạy cảm với biến động lãi suất và kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai.

Một dữ liệu đáng chú ý khác là độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về phía giảm điểm. Trên sàn New York, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 3,4 lần số cổ phiếu tăng giá; tại Nasdaq, tỷ lệ này là 3,18 lần. Đáng chú ý, Nasdaq ghi nhận 267 mã lập đáy mới trong 52 tuần, trong khi chỉ có 55 mã lập đỉnh mới. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh có phạm vi rộng hơn so với những gì mức giảm tương đối khiêm tốn của các chỉ số chính thể hiện.

Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 19,18 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 18,61 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 13/11. Đây được xem là dữ liệu quan trọng để đánh giá mức độ dai dẳng của áp lực lạm phát và khả năng Fed tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Mặc dù đồng loạt giảm trong phiên 12/11, các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn duy trì mức tăng đáng kể tính từ đầu tuần. Theo AP, Nasdaq hiện tăng 3,2% trong tuần, S&P 500 tăng 2,9%, Dow Jones tăng 2% và Russell 2000 tăng 1,6%. Tính từ đầu năm, Russell 2000 vẫn là chỉ số có mức tăng tốt nhất, đạt 12,8%.

Nhìn chung, phiên giảm điểm ngày 12/11 chưa đủ để đảo ngược xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần, nhưng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá mong manh. Câu chuyện Nvidia, triển vọng ngành AI, áp lực lạm phát và chính sách lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng quyết định hướng đi của Phố Wall trong các phiên giao dịch tiếp theo.