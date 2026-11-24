Phố Wall khởi sắc trong phiên 23/11 khi cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Nvidia, dẫn dắt đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ - ảnh: AP

Cổ phiếu công nghệ kéo Phố Wall tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 23/11(giờ Mỹ) trong sắc xanh áp đảo, khi cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng mạnh. Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), sau thông tin Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Các chỉ số S&P 500 tăng 326,78 điểm, tương đương 4,7%, lên 7.237,17 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.447,98 điểm, tương đương 3%, lên 49.595,31 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng tới 1.471,82 điểm, tương đương 6,5%, đóng cửa tại 24.089,56 điểm.

Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng tăng 87,87 điểm, tương đương 3,4%, lên 2.669,66 điểm. Diễn biến này cho thấy lực cầu không chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn mà còn lan sang nhiều nhóm doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, phiên tăng điểm ngày 23/11 đã chấm dứt chuỗi bảy phiên giảm liên tiếp của Phố Wall. Trước đó, thị trường trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và AI khiến tâm lý nhà đầu tư suy yếu nghiêm trọng. Chỉ số S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh kỹ thuật, sau khi giảm hơn 10% so với mức đỉnh thiết lập ngày 6/10.

Sự phục hồi mạnh mẽ trong phiên đầu tuần chủ yếu xuất phát từ thông tin Nvidia đưa Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO). Thông tin này tạo cú hích lớn đối với tâm lý thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Nvidia được xem là một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đến xu hướng đầu tư AI toàn cầu.

Cổ phiếu Nvidia tăng tới 31,5%, ghi nhận mức tăng phần trăm trong một phiên mạnh nhất kể từ ngày 9/5/2003. Đây cũng là một trong những động lực quan trọng giúp Nasdaq Composite vượt trội so với các chỉ số còn lại.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với hội đồng quản trị Nvidia nhằm đưa Jensen Huang trở lại điều hành doanh nghiệp. Thông tin này nhanh chóng cải thiện tâm lý nhà đầu tư, vốn chịu sức ép từ những bất ổn liên quan đến ban lãnh đạo Nvidia trong thời gian trước đó.

Không chỉ Nvidia, nhiều cổ phiếu công nghệ và bán dẫn khác cũng phục hồi mạnh. Dòng tiền quay trở lại nhóm doanh nghiệp từng chịu áp lực bán tháo trong tuần trước, phản ánh hoạt động mua vào khi định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh sâu.

Theo Reuters, chỉ số Nasdaq-100 ghi nhận mức tăng vốn hóa thị trường hơn 2.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 23/11. Chỉ số biến động Cboe (VIX), thước đo mức độ lo ngại của nhà đầu tư, cũng giảm mạnh, cho thấy tâm lý phòng thủ trên thị trường đã phần nào được giải tỏa.

Đà phục hồi liệu có đủ sức đảo chiều xu hướng?

Dù phiên tăng điểm mang lại tín hiệu tích cực, giới phân tích vẫn thận trọng trước khả năng thị trường nhanh chóng lấy lại xu hướng tăng bền vững. Đợt phục hồi ngày 23/11 diễn ra sau một tuần bán tháo mạnh, trong khi những lo ngại về triển vọng lợi nhuận của ngành AI, định giá cổ phiếu công nghệ và chi phí đầu tư ngày càng lớn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trước phiên giao dịch này, S&P 500 đã giảm 8,6% trong tuần trước, ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Đáng chú ý, cả S&P 500 và Dow Jones đều đã bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật, trong khi Nasdaq chịu áp lực lớn từ làn sóng rút vốn khỏi các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn.

Một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư lo ngại là mức chi tiêu khổng lồ của các tập đoàn công nghệ cho hạ tầng AI, trong khi khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư này thành lợi nhuận vẫn còn là dấu hỏi. Sự suy yếu của cổ phiếu Anthropic sau màn chào sàn được kỳ vọng tạo cú hích cho ngành AI cũng cho thấy tâm lý thị trường chưa thực sự ổn định.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi của chứng khoán Mỹ đang nhận được một số đánh giá tích cực từ các tổ chức tài chính lớn. Reuters dẫn nhận định của Morgan Stanley cho biết, đợt bán tháo tuần trước có phần thái quá và chưa phản ánh sự suy yếu tương ứng của các yếu tố nền tảng kinh tế, doanh nghiệp.

Ngân hàng đầu tư này cho rằng, việc định giá cổ phiếu được điều chỉnh xuống mức hợp lý hơn cùng với tâm lý bi quan gia tăng có thể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư. Morgan Stanley cũng nâng quan điểm đối với thị trường cổ phiếu lên mức lạc quan nhất kể từ tháng 4, đồng thời đánh giá các nhóm doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, công nghiệp và cổ phiếu chu kỳ chất lượng có thể hưởng lợi trong giai đoạn tới.

Dù vậy, sự phục hồi mạnh của Phố Wall vẫn cần được kiểm chứng qua những phiên giao dịch tiếp theo. Việc các chỉ số tăng hàng loạt với biên độ lớn trong một phiên chưa đủ khẳng định áp lực bán đã chấm dứt, nhất là khi dòng tiền đang phản ứng khá nhạy cảm trước các thông tin liên quan đến AI và chính sách thương mại công nghệ của Mỹ.

Bên cạnh diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ, giới đầu tư trong tuần này còn hướng sự chú ý đến mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt là sự kiện Black Friday. Theo Reuters, sức mua của người tiêu dùng Mỹ trong mùa lễ hội sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá khả năng chống chịu của nền kinh tế trước áp lực lạm phát, giá năng lượng và chi phí vay vốn cao.

Một dữ liệu đáng chú ý khác là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10, dự kiến được công bố trong tuần. Đây là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm, có thể tác động đến kỳ vọng chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Như vậy, phiên giao dịch ngày 23/11 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của lực cầu trên Phố Wall, với cổ phiếu AI và công nghệ đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, để xác lập xu hướng tăng mới, thị trường vẫn cần thêm những tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh, triển vọng lợi nhuận ngành AI và các dữ liệu kinh tế Mỹ trong những tuần cuối năm.