Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ngày 19/10, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã trao Quyết định số 2979/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Tuyết Lan, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, kể từ ngày 15/10/2026.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã chúc mừng tân Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, đồng thời khẳng định, quyết định bổ nhiệm này là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của bà Trần Thị Tuyết Lan, đồng thời thể hiện sự tin tưởng và trách nhiệm lớn lao mà Bộ Tài chính giao phó cho tân Phó cục trưởng trên cương vị mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao quyết định và tặng hoa cho bà Trần Thị Tuyết Lan.

Giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Tuyết Lan, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị tân Phó cục trưởng nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động chỉ đạo sâu sát các lĩnh vực được phân công, phát huy kinh nghiệm quản lý nhà nước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Tuyết Lan cần chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; nêu cao tính gương mẫu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và tác phong làm việc chuyên nghiệp, liêm chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Tuyết Lan trân trọng cảm ơn Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao phó trọng trách. Bà hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm hiện do ông Ngô Việt Trung làm Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng gồm ông Nguyễn Quang Huyền, ông Phạm Văn Đức, bà Phạm Thu Phương và bà Trần Thị Tuyết Lan.