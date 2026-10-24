Phở Việt lan tỏa giá trị văn hóa tại Nhật Bản

Phở Việt vươn ra thế giới

Tại lễ khai mạc Vietnam Food Festival 2026, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn công tác Việt Nam nhấn mạnh phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là tinh hoa văn hóa được kết tinh, sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ người Việt.

Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản và Ông Trương Minh Tiến - Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tham quan gian hàng phở Việt Nam.

Trong đó, phở Hà Nội mang hương vị thanh tao, góp phần thể hiện nét hào hoa, thanh lịch của con người và mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Việc giới thiệu phở tại Tokyo vì thế không chỉ nhằm quảng bá một món ăn nổi tiếng mà còn mở ra cơ hội để công chúng Nhật Bản tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam.

Theo ông Trương Minh Tiến: “Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, trong đó có sự gặp gỡ trong triết lý ẩm thực, trân trọng thiên nhiên, đề cao sự tinh tế và hướng tới sức khỏe con người. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, giao lưu văn hóa, ẩm thực là một trong những cầu nối góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước”.

Tại sự kiện, Hiệp hội UNESCO Hà Nội giới thiệu các sản phẩm phở ăn liền của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn sản xuất của Nhật Bản và gia vị truyền thống Việt Nam góp phần đưa hương vị phở đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Ông Morimoto Junichi, Giám đốc Khối Marketing Công ty cổ phần Acecook Việt Nam cho biết:“Sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp nhận thấy phở có sức kết nối mạnh mẽ với người Việt và bạn bè quốc tế. Từ tình yêu dành cho phở Việt, Acecook phát triển sản phẩm phở ăn liền Phở Đệ Nhất với mong muốn đưa hương vị truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại”.

Ông Morimoto Junichi, Giám đốc Khối Marketing Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại sự kiện.

Không chỉ phát triển sản phẩm, Acecook còn đồng hành cùng Sở VHTT&DL Hà Nội, các nghệ nhân và tổ chức chuyên môn trong quá trình xây dựng hồ sơ hướng tới ghi danh phở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cũng chia sẻ: “Tôi ở Nhật Bản 3 năm, đi đến nơi nào cũng nhận được sự yêu thích của người dân với ẩm thực Việt Nam. Ngược lại, người Việt Nam cũng rất yêu thích ẩm thực Nhật Bản. Qua ẩm thực, người dân 2 nước hiểu hơn về ẩm thực, văn hoá. Nên ẩm thực là phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hoá hai nước. Ngày 24-11 là ngày văn hoá Việt Nam, nên VietNam Festval Food là một sự kiện để hưởng ứng, góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam đến Nhật Bản”.

Từ Tokyo lan tỏa giá trị phở Việt

Trong khuôn khổ Vietnam Food Festival 2026, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức tọa đàm “Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam”. Tọa đàm tập trung làm rõ những giá trị văn hóa, tri thức chế biến và câu chuyện gìn giữ, quảng bá phở Việt tới bạn bè quốc tế.

Theo bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa (Sở VHTT&DL Hà Nội): “Phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là di sản văn hóa kết tinh trong đời sống thường ngày của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung. Những tri thức, tập quán ăn phở gắn với nhịp sống của mỗi người, từ khi sinh ra, trưởng thành đến lúc tuổi già, đã khiến món ăn trở thành một phần ký ức và bản sắc văn hóa của nhiều thế hệ”.

Bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa (Sở VHTT&DL Hà Nội) phát biểu tại tọa đàm.

Hà Nội xác định ẩm thực trở thành mũi nhọn để phát triển công nghiệp văn hoá. Hiện nay, Hà Nội đang xây dựng bản đồ ẩm thực để du khách có thể biết đến và tìm hiểu nhiều hơn về câu chuyện văn hoá ẩm thực của văn hoá Hà Nội. Đặc biệt là Phở để kể câu chuyện về người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện và hiếu khách. Hiện nay, Hà Nội đang có gần 700 quán phở thâm niên hơn 20 năm. Do vậy, bên cạnh những sự kiện quảng bá ở trong nước, chúng tôi muốn lan toả nhiều hơn giá trị di sản ẩm thực đến với bạn bè quốc tế.

“Tại Vietnam Food Festival 2026 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, ngoài việc giới thiệu về tri thức, kỹ nghệ, tập quán, ký ức và cộng đồng Phở Việt, chúng tôi còn mang đến những bức ký hoạ về phở do các bạn trẻ Việt Nam sáng tác, đó là những sản IP văn hoá đầy sáng tạo”, bà Thuỷ nói.

Ở góc độ người thực hành di sản, ông Nguyễn Trường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm đầu bếp Việt Nam chia sẻ 5 nguyên tắc tạo nên một bát phở ngon, từ lựa chọn bánh phở, nguyên liệu, kỹ thuật ninh nước dùng, phối trộn gia vị đến cách phục vụ. Qua đó, ông nhấn mạnh sự tinh tế trong kỹ thuật chế biến và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Phở không chỉ là món ăn mà còn mang giá trị văn hóa, thể hiện qua tập quán thưởng thức, nhịp sống thường ngày và những ký ức gia đình. Đây cũng là những giá trị góp phần tạo nên bản sắc riêng của phở Việt Nam và cần được gìn giữ, lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Việc giới thiệu phở tại Tokyo vì thế không chỉ nhằm quảng bá một món ăn nổi tiếng mà còn mở ra cơ hội để công chúng Nhật Bản tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam.

Thông qua Vietnam Food Festival 2026 và tọa đàm về di sản phở, các đại biểu mong muốn thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Hành trình đưa phở đến gần hơn với thế giới vì thế song hành với nỗ lực gìn giữ những tri thức, tập quán và giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của món ăn này.

Vietnam Food Festival 2026 diễn ra tại Công viên Shiba, Tokyo, Nhật Bản trong 2 ngày 24 và 25-10 giới thiệu và trình diễn nhiều loại hình ẩm thực như: Bún chả, phở, cà phê Việt, bánh mì… và các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật của nghệ sĩ 2 nước như: Min, ban nhạc Bức Tường và một số nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản.