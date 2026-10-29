Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân làm việc tại VKSND khu vực 1, tỉnh Cao Bằng
Ngày 29/10, Đoàn kiểm tra số 4 của VKSND tối cao do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn, đã làm việc với VKSND khu vực 1, tỉnh Cao Bằng, nhằm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026 theo Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/pho-vien-truong-vksnd-toi-cao-tran-hai-quan-lam-viec-tai-vksnd-khu-vuc-1-tinh-cao-bang-28181.html