Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân làm việc tại VKSND khu vực 1, tỉnh Cao Bằng

Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.