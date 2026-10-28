Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01 tại VKSND tỉnh Cao Bằng
Ngày 28/10/2026, Đoàn kiểm tra số 4 của VKSND tối cao do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026 tại VKSND tỉnh Cao Bằng.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/pho-vien-truong-vksnd-toi-cao-tran-hai-quan-kiem-tra-toan-dien-viec-thuc-hien-chi-thi-so-01-tai-vksnd-tinh-cao-bang-28163.html