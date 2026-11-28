TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Hà Chánh (SN 1995, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 250 BLHS.

Toàn cảnh phiên tòa.

Đồng chí Phạm Quang Hưng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lê Hà Chánh là người sử dụng trái phép chất ma tuý, không có nghề nghiệp ổn định. Do đó, Chánh nhận vận chuyển ma tuý cho người khác để lấy tiền công và ma tuý sử dụng.

Khoảng 23h ngày 17/5/2026, Chánh đang chạy xe tại khu vực phường Dĩ An (TP HCM) thì một người nam giới có tên thường gọi là Phong (chưa xác định nhân thân, lai lịch) liên lạc qua tài khoản mạng xã hội Telegram thuê Chánh vận chuyển trái phép chất ma tuý từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Quảng Trị.

Bị cáo Lê Hà Chánh tại phiên tòa.

Chánh và Phong thoả thuận hẹn địa điểm nhận ma tuý tại khu vực Quốc lộ 22, thuộc tỉnh Tây Ninh (khoảng 5 Km từ địa bàn TP HCM lên tỉnh Tây Ninh), tiền công vận chuyển ma tuý là 20 triệu đồng/lần. Theo đó, Chánh nhận ma tuý từ một người nam giới khác, khi tới tỉnh Quảng Trị, Phong sẽ liên lạc hướng dẫn Chánh giao ma tuý cho người nhận.

Sau đó, Chánh một mình điều khiển xe ô tô BKS:47H-108.81 đi đến điểm hẹn để nhận ma tuý. Khi đến nơi, Phong liên lạc cho Chánh rồi có một người nam giới (chưa xác định nhân nhân, lai lịch) đi taxi đến. Người này đưa cho Chánh một ba lô màu đen bên trong chứa: 16 gói ma tuý đá, 2 gói ni-lông chứa 170 viên ma tuý kẹo và 20 triệu đồng tiền công vận chuyển ma tuý.

Đồng chí Phạm Quang Hưng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Sau khi nhận được ma tuý và tiền công, Chánh chạy xe ô tô nêu trên đi đến tỉnh Quảng Trị giao ma tuý. Khoảng 22h ngày 19/5/2026, Chánh đến địa bàn phường Tuy Hoà (tỉnh Đắk Lắk) thì ghé về chỗ ở trên đường Ngô Quyền, phường Tuy Hoà nghỉ ngơi. Khoảng 14h15’ ngày 20/5/2026, T.T.N.T. (SN 2003, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đến nơi ở của Chánh rủ đi chơi.

Lúc này, Chánh nói T. ngồi đợi trong nhà rồi một mình đi ra xe ô tô lấy ba lô chứa ma tuý rồi cất giấu tại phòng ngủ. Khoảng 14h30’ ngày 20/5/2026, khi Chánh cùng T. đi ra xe ô tô BKS: 47H-108.81 đậu ở đường Ngô Quyền (phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ 0,6056 gam ma túy loại Methamphetamine và niêm phong toàn bộ tang vật theo quy định.

Kết quả khám xét tại nơi ở của Chánh thu giữ ma tuý các loại gồm 893,7649 gam Methamphetamine; 66,7813 gam Methamphetamine và MDMA. Tổng khối lượng ma tuý đã thu giữ là 961,1518 gam.

Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể của Lê Hà Chánh dương tính với chất ma túy loại Amphetamine.

Đối với T.T.N.T., quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định T. không có vai trò đồng phạm với Chánh nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hà Chánh mức án 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”./.