Pho tượng Quán Thế Âm từ 75 USD đến… 2,06 triệu USD

Một pho tượng Phật giáo được mua tại một buổi bán đồ cũ (garage sale) với giá khoảng 75-100 USD đã bất ngờ trở thành tâm điểm của một phiên đấu giá lớn tại Sotheby’s, New York, khi được bán với giá 2,06 triệu USD.

Pho tượng bằng đồng mạ vàng thể hiện Cintamanicakra Avalokiteshvara (Như Ý Luân Quán Thế Âm), một hình thái của Avalokiteshvara (Quán Thế Âm), vị Bồ tát được biết đến rộng rãi trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa với tên gọi Guanyin (Quan Âm).

Theo Sotheby’s, tác phẩm có niên đại vào cuối Triều Đường (618-907)/thời Ngũ Đại (907-960). Người bán cho biết họ đã mua pho tượng khoảng 20 năm trước, sau đó mang đến một sự kiện thẩm định của chương trình Antiques Roadshow tại St.Louis.

Pho tượng được đưa vào phiên đấu giá Important Chinese Art (Nghệ thuật Trung Hoa quan trọng) của Sotheby’s với mức ước tính trước đấu giá từ 60.000 đến 80.000 USD. Cuối cùng, tác phẩm được bán với giá 2.060.000 USD.

Ảnh: Internet

Sotheby’s mô tả Quán Thế Âm là “có lẽ là vị thần Phật giáo phổ biến và được biết đến nhiều nhất tại Trung Quốc”.

Theo nhà đấu giá, vị Bồ-tát này, còn được gọi là Quan Âm (Guanyin), xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có Ekadashamuka (Thập Nhất Diện Quán Âm), Amogapasha (Bất Không Quyến Sách Quán Âm), Shadakshari (Lục Tự Quán Âm), Water Moon Guanyin (Thủy Nguyệt Quán Âm) và hình thức ít phổ biến hơn là Cintamanicakra (Như Ý Luân Quán Âm).

Những hình thái khác nhau này hình thành và phát triển trong quá trình Phật giáo được truyền bá tại Trung Quốc, cùng với sự chuyển dịch và phiên dịch của nhiều kinh điển Phật giáo.

Trong hình thức Cintamanicakra, Quán Thế Âm được thể hiện với sáu tay. Theo Sotheby’s, pho tượng có một tay đặt trước ngực, cầm cintamani - viên bảo châu như ý, biểu tượng của năng lực ban phát những điều mong cầu chính đáng; một tay nâng chakra, tức pháp luân, trên lòng bàn tay; một tay khác cầm cành sen.

Một tay còn lại cầm mala (tràng hạt), trong khi cánh tay thứ sáu chống xuống làm điểm tựa.

Pho tượng xuất hiện tại phiên đấu giá Important Chinese Art của Sotheby’s ở New York ngày 20/03/2019.

Phiên đấu giá nằm trong chuỗi sự kiện Asia Week của Sotheby’s, diễn ra tại New York vào tháng 03/2019, quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa.

Theo Sotheby’s, quá trình bán pho tượng diễn ra sau một “cuộc chiến đấu giá kéo dài bảy phút”. Tác phẩm được đưa ra với mức giá ước tính ban đầu 60.000-80.000 USD, nhưng cuối cùng đạt mức 2.060.000 USD.

Kết quả này được công bố cùng với những tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa khác trong phiên đấu giá Important Chinese Art.

Pho tượng Cintamanicakra Avalokiteshvara là một trong những kết quả đáng chú ý của chuỗi đấu giá Asia Week tại New York vào tháng 03/2019.

Trong phiên Important Chinese Art, Sotheby’s còn đưa ra đấu giá một bộ hoàn chỉnh đặc biệt quý hiếm và có giá trị quan trọng của Kinh Viên Giác (Sutra of Perfect Enlightenment), được thực hiện dưới thời Hoàng đế Càn Long và có niên đại năm 1746. Bộ kinh này được bán với giá 2,66 triệu USD.

Một kết quả đáng chú ý khác là chiếc đôn bút bằng ngọc bạch “Imperial Procession” (“Đoàn ngự giá”) quý hiếm, thuộc triều Thanh, thời kỳ Càn Long - Gia Khánh, được bán với giá 2,06 triệu USD.

Sotheby’s cũng cho biết một nhóm tác phẩm ngọc Trung Hoa do Viện Nghệ thuật Chicago (The Art Institute of Chicago) đưa ra đấu giá đã được bán hết, thu về tổng cộng 3,2 triệu USD.

Theo:Toi World Desk/TIMESOFINDIA.COM/Chuyển ngữ: Hoa Mạn

Nguồn: https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/a-buddhist-deity-sculpture-bought-for-about-75-at-a-garage-sale-later-sold-for-2-06-million-at-auction/articleshow/134456162.cms