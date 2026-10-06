'Phó tướng' của ông Trump nói cần thảo luận thêm với Hàn Quốc về dự án LNG tại Alaska

Phó Tổng thống JD Vance ngày 5/10 cho biết, Mỹ và Hàn Quốc vẫn cần thống nhất các chi tiết của dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được đề xuất tại Alaska, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dự án cuối cùng sẽ được triển khai trong bối cảnh nhu cầu của châu Á đối với khí đốt Mỹ đang ở mức cao.

"Chúng tôi thực sự muốn thấy đường ống này được xây dựng và nhiều người bạn châu Á của chúng tôi cũng mong muốn điều đó", ông Vance phát biểu, theo một bản tin từ nhóm phóng viên Nhà Trắng.

"Không chỉ Hàn Quốc đâu. Nhật Bản cũng rất muốn thấy đường ống này. Vì vậy, tôi nghĩ dự án này sẽ thành hiện thực", ông Vance nói. "Tất nhiên, vẫn còn một số chi tiết cần được thống nhất và phía Hàn Quốc cũng đã đề cập đến vấn đề này".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: SwissInfo

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã công bố các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ theo thỏa thuận thương mại song phương ký kết năm ngoái, bao gồm xây dựng nhà máy điện khí tại Texas, 8 nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn và dự án LNG tại Alaska.

Theo ông Trump, 54 tỷ USD trong tổng số 200 tỷ USD vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ sẽ được phân bổ cho dự án tại Alaska.

Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết quyết định đầu tư cũng như quy mô cụ thể của dự án vẫn chưa được ấn định, đồng thời nhấn mạnh rằng tính khả thi về mặt thương mại và các yếu tố khác cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bản thông tin chung do Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng với phía Hàn Quốc đã không nêu cụ thể các con số đầu tư, mà chỉ cho biết việc triển khai dự án sẽ bắt đầu tùy thuộc vào các điều kiện thương mại.

Tập đoàn Glenfarne – chuyên phát triển, sở hữu, vận hành và quản lý các tài sản năng lượng toàn cầu – ước tính tổng chi phí dự án vào khoảng 44,5 tỷ đến 54,5 tỷ USD, đồng thời lưu ý rằng cần có thêm các cam kết mua hàng với khối lượng 3 triệu tấn – bên cạnh 13 triệu tấn đã được cam kết – để làm cơ sở cho quyết định đầu tư cuối cùng.

Trong các phát biểu với báo giới ngày 5/10, ông Vance ghi nhận lập trường chưa chính thức của Hàn Quốc về khoản đầu tư này, nhưng bày tỏ niềm tin rằng dự án tại Alaska sẽ trở thành hiện thực.

Ông cho rằng các nền kinh tế Đông Á đang phải đối mặt với giá khí đốt cao sẽ được hưởng lợi từ nguồn cung khí đốt gia tăng của Mỹ.

"Khi có nhu cầu đối với loại nhiên liệu này – và thực tế là nhu cầu đối với khí đốt Mỹ đang rất lớn – tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể thực hiện được dự án", vị "phó tướng" của ông Trump nói thêm.

Minh Đức (Theo Asia Today, Korea Times)