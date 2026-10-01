Phó Tư lệnh Quân khu 7 thăm và làm việc tại Trung đoàn 278

Cùng tham gia đoàn công tác có: Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và các đại biểu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Hà

Báo cáo với đoàn, Thượng tá Phạm Văn Khương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 278 cho biết: Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời phía Nam Tổ quốc. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367; sự yêu thương, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các địa phương, nhất là địa bàn đóng quân xã Long Phước, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 278 luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được Sư đoàn 367 và Quân chủng Phòng không không quân ghi nhận, được UBND thành phố Đồng Nai, huyện Long Thành cũ và xã Long Phước hiện nay tặng nhiều khen thưởng.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với thủ trưởng Trung đoàn 278. Ảnh: Nguyệt Hà

Đặc biệt, hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đảm bảo các yêu cầu của đơn vị hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền không phận phía Nam Tổ quốc, từ Trung đoàn 93, thuộc Sư đoàn 367, đơn vị được đổi tên phiên hiệu thành Trung đoàn 278...

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Tấn Linh bày tỏ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà địa phương và Trung đoàn 278 đã dành cho đoàn công tác, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được thời gian qua, tiếp tục lập chiến công mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh đề nghị Trung đoàn 278 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thực sự là điểm tựa vững chắc, nơi gửi gắm niềm tin cho sự bình yên trên vùng trời phía Nam Tổ quốc. Đồng thời, phát huy tốt vai trò đơn vị nòng cốt trong nhiệm vụ quốc phòng, đóng quân canh phòng; tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; tạo nên sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giữ gìn an ninh, bảo vệ Tổ quốc.