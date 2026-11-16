Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Trung Thịnh

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa tặng cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Trung Thịnh bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ dân phố Trung Thịnh được thành lập trên cơ sở sắp xếp tổ dân phố Hồ Trung và Hồ Thịnh, hiện có 601 hộ với 2.513 nhân khẩu.

Sau sắp xếp, mặc dù địa bàn và quy mô dân số lớn hơn nhưng Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân đã nỗ lực hoạt động, ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước triển khai hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng khó khăn được quan tâm; an ninh trật tự bảo đảm; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, sử dụng VNeID, ứng dụng Thanh Hóa và thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tích cực.

Các đại biểu dự ngày hội.

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân được thể hiện rõ qua phong trào hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng. Người dân đã tự nguyện hiến 435m2 đất để mở rộng 2 tuyến đường và đóng góp 250 triệu đồng xã hội hóa.

Riêng tại dự án đường Âu Cơ, đã có 23 hộ dân tự nguyện hiến 618,1m2 đất, trị giá khoảng 1,094 tỷ đồng.

Những đóng góp của bà con tổ dân phố Trung Thịnh đã hòa chung vào thành tích nổi bật của phường Tân Dân.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu chung vui tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với bà con tại ngày hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Nhân dân tổ dân phố Trung Thịnh, phường Tân Dân đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, khuyến khích phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chăm lo sinh kế cho người dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí cũng lưu ý Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cần sâu sát địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những vấn đề Nhân dân quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Hiền

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền phường Tân Dân cần quan tâm hỗ trợ tổ dân phố Trung Thịnh ổn định tổ chức sau sắp xếp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đời sống dân sinh và công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm các chủ trương, công trình hướng tới lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Trung Thịnh; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Hiền và tặng quà các gia đình khó khăn trên địa bàn tổ dân phố.