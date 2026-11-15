Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Đông Tiến

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tổ dân phố Châu Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tổ dân phố Phú Văn, Đắc Châu 1 và Đắc Châu 2, hiện có 542 hộ với 2.095 nhân khẩu.

Năm 2026, toàn tổ dân phố có 250 hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng truyền thống như bánh đa, bánh đa nem, miến, cơm cháy; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng/năm.

Các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Châu Văn dự ngày hội.

Các phong trào văn hóa, thể thao và an sinh xã hội được duy trì hiệu quả; có 96% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Tổ dân phố đã vận động trao quà cho 245 hộ khó khăn và người cao tuổi với tổng trị giá 98 triệu đồng, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng, nâng cấp hạ tầng khu dân cư.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Châu Văn, phường Đông Tiến.

Phát biểu chung vui với bà con tổ dân phố Châu Văn, phường Đông Tiến, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả tổ dân phố đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế làng nghề, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết sau sáp nhập; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm bảo vệ môi trường, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa tặng cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Châu Văn bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của cán bộ, Nhân dân, tổ dân phố Châu Văn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống làng nghề, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của phường Đông Tiến.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Đông Tiến.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa tặng quà cho các hộ nghèo phường Đông Tiến.

Nhân dịp này, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa đã tặng quà cho cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Châu Văn; trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Cao Thị Loan ở tổ dân phố Kim Khởi và tặng 11 suất quà cho các hộ nghèo.