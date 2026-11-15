Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Thiện

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930 - 2026), sáng 15/11, thôn Đại Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Tuấn và các đại biểu tặng hoa chúc mừng thôn Đại Sơn.

Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo MTTQ thành phố và một số sở, ngành, đơn vị của thành phố; xã Ngọc Thiện cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Tại Ngày hội, các đại biểu và cán bộ, Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò, ý nghĩa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại Ngày hội.

Thôn Đại Sơn hiện có 474 hộ với 2.018 nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở sắp xếp hai thôn Đồng Gia và Cầu Trại. Những năm qua, cấp ủy, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương. Năm 2025 - 2026, thôn huy động khoảng 500 triệu đồng và 350 ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa các công trình, phần việc phục vụ cộng đồng; duy trì hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ, vận động 100% số hộ tham gia các phong trào chung.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Đại Sơn.

Nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, cải tạo sân chơi thể thao; duy trì 4 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, 11 tuyến đường thôn được mở rộng 3,5-5m và bê tông hóa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương và diện mạo nông thôn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn Đại Sơn.

Phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm. Hoạt động tương thân, tương ái, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, hiệu quả. Năm 2026, toàn thôn có 96,6% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; thôn Đại Sơn được công nhận Thôn văn hóa

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân Đại Sơn đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống văn hóa và an sinh xã hội là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Đồng chí Trần Văn Tuấn và lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Thông tin về tình hình phát triển chung của thành phố, đồng chí khẳng định những kết quả thành phố đạt được có sự đóng góp quan trọng của các địa phương và mỗi người dân, trong đó có xã Ngọc Thiện và thôn Đại Sơn. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, Ban lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục củng cố, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng; quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, duy trì phong trào xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy vai trò khuyến học, khuyến tài và tích cực tham gia chuyển đổi số. Cán bộ, đảng viên và các tổ chức ở thôn cần phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; mọi công việc liên quan đến cộng đồng phải được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch, huy động sức dân trên tinh thần tự nguyện và vì lợi ích chung.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Tuấn trao lẵng hoa, bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cùng phần quà trị giá 20 triệu đồng; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Đại Sơn. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn Đại Sơn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026.

Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo thôn Song Vân; tặng quà 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.