Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Trần Thị Vân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Sơn

Dự Ngày hội có đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng đoàn công tác của thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, xã Tân Dĩnh và đông đảo người dân thôn Tân Sơn.

Các đại biểu tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Tân Sơn.

Thôn Tân Sơn hiện có 548 hộ với 2.250 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Sơn đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong xây dựng nông thôn mới, Nhân dân địa phương đã đóng góp 1.678 ngày công tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động được gần 386 triệu đồng xây dựng các tuyến đường trong thôn, góp phần cải thiện hạ tầng và cảnh quan môi trường. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt kết quả tích cực với 537/548 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm khoảng 98%; thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp thành phố.

Đồng chí Trần Thị Vân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân khu dân cư Tân Sơn.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Thị Vân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Tân Sơn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Nhân dân thôn Tân Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tặng quà động viên các hộ gia đình khó khăn thôn Tân Sơn.

Cấp ủy, chính quyền và cán bộ cơ sở cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân; chú trọng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng và xã Tân Dĩnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ thôn về hạ tầng, sinh kế và an sinh xã hội.

Một tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Tân Sơn.

Với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phối hợp giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở; tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, thôn Tân Sơn sẽ ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao, góp phần xây dựng xã Tân Dĩnh và thành phố Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Nhân dân khu dân cư Tân Sơn được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Sơn được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026. Các hộ nghèo và cận nghèo của địa phương được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tặng quà.