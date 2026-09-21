Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Thị Vân tặng quà trẻ em tại Trung tâm giáo dục hòa nhập Bắc Ninh

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, phường Từ Sơn.

Các đại biểu trao quà cho cô và trò của Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh (Trung tâm) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017, hiện có 3 cơ sở tại các phường Từ Sơn, Kinh Bắc và Yên Phong. Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục hơn 100 trẻ từ 1 đến 16 tuổi, chủ yếu là trẻ tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ và khuyết tật phát triển.

Tại buổi thăm, đồng chí Trần Thị Vân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc thù. Đồng chí mong muốn tập thể Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự tận tâm, kiên trì đồng hành cùng các em; chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thân thiện, giúp trẻ từng bước phát triển và hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Trần Thị Vân ân cần trao quà cho các em nhỏ tại Trung tâm.

Đồng chí Trần Thị Vân cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện hiệu quả các chính sách chăm lo, bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Trần Thị Vân trao quà của thành phố Bắc Ninh, gửi lời chúc các em nhỏ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm tiếp tục dành tâm huyết, tình yêu thương để đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.