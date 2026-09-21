Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh Trần Văn Tuấn tặng quà Tết Trung thu tại Trường Mầm non Yên Phong số 3

Sáng 21/9, Đoàn công tác của thành phố Bắc Ninh do đồng chí Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm, chung vui và tặng quà Tết Trung thu cho cô và trò Trường Mầm non Yên Phong số 3. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và phường Yên Phong.

Đồng chí Trần Văn Tuấn và Đoàn công tác tặng quà cho cô và trò Trường Mầm non Yên Phong số 3.

Trường Mầm non Yên Phong số 3 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Long Châu và Trường Mầm non Trung Nghĩa. Nhà trường hiện có 1 trụ sở chính tại tổ dân phố Chi Long, 1 phân hiệu tại tổ dân phố Phù Lưu và 5 điểm trường. Sau sáp nhập, nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, phát huy tinh thần đoàn kết, bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Nhà trường có 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 1.368 trẻ. Cơ sở vật chất được đầu tư quan tâm, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhà trường duy trì 100% trẻ ăn bán trú; chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, theo dõi sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; đồng thời xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, lấy trẻ làm trung tâm.

Đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả nhà trường đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, nỗ lực ổn định hoạt động sau sáp nhập; đồng thời gửi lời chúc mừng đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao quà cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Yên Phong số 3.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Yên Phong tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khu vui chơi an toàn cho trẻ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng môi trường mầm non hạnh phúc; đội ngũ cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề, mến trẻ.

Đồng chí cũng mong muốn các bậc phụ huynh tăng cường phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, chúc các cháu thiếu nhi luôn chăm ngoan, lễ phép, đoàn kết, tích cực học tập và vui chơi, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Đồng chí Trần Văn Tuấn thăm, kiểm tra cơ sở vật chất nhà trường.

Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh, đồng chí Trần Văn Tuấn cùng đoàn công tác trao tặng quà Trung thu cho tập thể nhà trường và các cháu học sinh. Lãnh đạo phường Yên Phong cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên cô và trò Trường Mầm non Yên Phong số 3.