Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nam Dong

Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 3, xã Nam Dong

Đây là địa bàn được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chọn tổ chức điểm, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Thôn 3, xã Nam Dong hiện có 564 hộ với 2.331 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân đã tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2026, toàn thôn có 97,7% hộ đạt gia đình văn hóa, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa; Thôn hiện còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Quang cảnh buổi lễ

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2026.

Đồng chí Dương Khắc Mai và lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn 3 tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Nhân dân; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Dịp này, đồng chí Dương Khắc Mai trao tặng 10 suất quà cho các hộ khó khăn và hỗ trợ 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. UBND xã Nam Dong trao danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026; biểu dương 3 hộ gia đình tiêu biểu.

UBND xã Nam Dong trao danh hiệu Thôn văn hóa cho thôn 3

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 3 không chỉ là dịp để Nhân dân gặp gỡ, giao lưu mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân - nền tảng vững chắc để xây dựng quê hương Nam Dong nói riêng và Lâm Đồng nói chung ngày càng phát triển, ấm no và hạnh phúc.

Trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn