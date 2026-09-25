Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Mạc Kiên tặng quà Tết Trung thu tại xã Quang Trung

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Mạc Kiên tặng quà Trung thu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Thăm, tặng quà học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Mạc Kiên thăm hỏi tình hình học tập, đời sống sinh hoạt của học sinh nội trú; gửi lời chúc mừng Tết Trung thu vui tươi, phấn khởi tới các cháu thiếu nhi cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường cùng các bậc phụ huynh tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc trẻ em, huy động các nguồn lực nhằm cải thiện tốt hơn điều kiện học tập, nuôi dưỡng để các em phát triển toàn diện.