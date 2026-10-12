Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Ngày 12/10, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ dâng hương, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừ A Bằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.