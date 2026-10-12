Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn tri ân anh hùng liệt sĩ

Đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn thắp hương trên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vừ A Bằng thắp hương trên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.