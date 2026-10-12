Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn tri ân anh hùng liệt sĩ
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng 12/10, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Tham dự lễ dâng hương, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/pho-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-bui-hoai-son-tri-an-anh-hung-liet-si