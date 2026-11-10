Phó Trưởng Ban tổ chức nhắn gửi tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang
Chia sẻ sau chung kết, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết chất lượng thí sinh đồng đều khiến việc lựa chọn Top 3 trở thành thử thách lớn. Qua quá trình đánh giá dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc, Trí tuệ, Văn hóa và Cống hiến. Ban giám khảo đồng thuận chọn ra ngôi vị xứng đáng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pho-truong-ban-to-chuc-nhan-gui-tan-hoa-hau-nguyen-yen-trang-post1892863.tpo