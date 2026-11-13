Phó Trưởng Ban tổ chức: 'Mong Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trân trọng giá trị cốt lõi cuộc thi'

Sáng 13/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự sự kiện Welcome home được tổ chức tại trụ sở của Hoàng Thành Media. Sau đăng quang, Hoa hậu và hai Á hậu nhận được sự đồng hành, định hướng của Hoàng Thành Media để có một nhiệm kỳ đáng nhớ và có ý nghĩa. Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - tặng hoa cho Top 3 Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Yến Trang diện váy pastel ngọt ngào. Những ngày qua, cô bận rộn tham dự media tour cùng hai á hậu ở Hà Nội. Yến Trang bày tỏ niềm vui khi được trở về Hoàng Thành Media.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh ấn tượng với lay-out sắc sảo, hiện đại. Cô được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển trong nhiệm kỳ. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, Khánh Linh còn có năng khiếu hát, múa và kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi ghi điểm với thần thái dịu dàng, thanh lịch.

Các người đẹp Trong top 5 và đại sứ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự sự kiện.

Các đại sứ, người đẹp bước ra từ cuộc thi cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Hoàng Thành Media và Báo Tiền Phong trong việc định hướng và phát triển hình ảnh.

Tại sự kiện ông Bùi Minh Thành và ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ sự chào đón với các người đẹp sau cuộc thi, đồng thời cam kết đồng hành và tạo điều kiện để các người đẹp phát huy hết tiềm năng, có một nhiệm kỳ rực rỡ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định Ban tổ chức đã đặt niềm tin vào các người đẹp khi trao danh hiệu. Nhà báo Ngọc Tiến bày tỏ mong muốn Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi luôn giữ sự giản dị, chân thành như những ngày đầu đến với cuộc thi. "Danh hiệu mở ra nhiều cơ hội, nhưng điều quyết định các em đi được bao xa vẫn là việc học, cách sống và những gì các em thực sự làm được", Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến kỳ vọng Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp luôn trân trọng những giá trị cốt lõi mà cuộc thi đã xác định ngay từ đầu: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Hoa hậu Yến Trang cho biết sau đăng quang cô nhận thức rõ trách nhiệm và sức nặng của vương miện. "Với sự định hướng của Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media, tôi cùng hai á hậu nỗ lực trau dồi, hoàn thiện bản thân để phù hợp với bốn trụ cột của cuộc thi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến", Yến Trang nói.

Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi cũng cam kết đồng hành Ban tổ chức trong các hoạt động thiện nguyện, xã hội trong thời gian tới.

Sau khi hoàn thành media tour, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đồng hành các sự kiện xã hội, thể thao, từ thiện do Báo Tiền Phong tổ chức. Thông qua các sự kiện này, các người đẹp có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa về công tác xã hội, cộng đồng.

Các người đẹp trong Top 5 và đại sứ cuộc thi mong muốn có sự định hướng đúng đắn để lan tỏa tới bạn trẻ thông điệp ý nghĩa.