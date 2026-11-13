Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường An Xuyên

Cùng tham dự ngày hội có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân Khóm 5, phường An Xuyên.

Không khí vui tươi, phấn khởi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khóm 5, phường An Xuyên.

Khóm 5 là địa bàn trung tâm của phường An Xuyên, có tốc độ đô thị hoá khá nhanh, với 820 hộ dân, 3.456 nhân khẩu. Thời gian qua, người dân luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Kinh tế, văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tiềm năng phát triển địa phương tiếp tục được phát huy.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thanh Lâm vui mừng trước những kết quả phát triển của địa phương và tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đồng chí mong muốn người dân Khóm 5, phường An Xuyên nói riêng và Nhân dân tỉnh Cà Mau nói chung tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng, toàn diện; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được sống trong ấm no, an toàn và hạnh phúc.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khóm 5, phường An Xuyên.

Đồng chí cũng lưu ý địa phương cần tiếp tục quan tâm xây dựng đời sống văn hoá trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư và các tầng lớp Nhân dân; chú trọng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu, các giá trị văn hoá truyền thống cần được kế thừa, phát huy, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hoá tiến bộ, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cùng lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo phường An Xuyên và Khóm 5.