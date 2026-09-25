Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Tham gia cùng đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng lòng biết ơn và tri ân với các Anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Các đại biểu nguyện chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Sau lễ viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, đồng chí Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác tham dự Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026; quán triệt, triển khai thi đua chuyên đề giai đoạn 2026 - 2030 các Ban Nội chính Tỉnh ủy Cụm thi đua số I.

Một số hình ảnh lễ viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1:

Đoàn công tác dâng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương trên phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương các phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương các phần mộ liệt sĩ.