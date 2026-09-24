Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
Chiều 24/9, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Tham gia cùng đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác và đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác và đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/pho-truong-ban-noi-chinh-trung-uong-dang-huong-cac-anh-hung-liet-si-tai-dien-bien