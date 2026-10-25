Phó trưởng ban HĐND cấp xã có được xếp ngạch chuyên viên chính?

Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của một cán bộ đang là Đảng ủy viên, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND xã về việc có thuộc đối tượng được xem xét xếp ngạch chuyên viên chính theo quy định hiện hành hay không.

Theo phản ánh, người này được thông tin không thuộc trường hợp được xếp ngạch chuyên viên chính theo quy định mới. Vì vậy, ông đề nghị làm rõ căn cứ xác định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định việc xếp ngạch đối với cán bộ đang giữ chức danh chuyên trách tại HĐND cấp xã.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết theo Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND cấp xã, trưởng ban và phó trưởng ban của HĐND cấp xã được xác định là cán bộ.

Việc quản lý, sử dụng các chức danh này được thực hiện theo chức vụ, chức danh được bầu cử, phê chuẩn, không áp dụng chế định vị trí việc làm theo quy định đối với công chức tại Nghị định số 361/2025 của Chính phủ.

Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004 của Chính phủ, cán bộ giữ chức danh do bầu cử, thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, Quy định số 368-QĐ/TW quy định danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị; đồng thời giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương.

Từ các quy định trên, Bộ Nội vụ cho biết việc xếp lương ở ngạch tương ứng đối với các chức danh được thực hiện trên cơ sở chức danh, chức vụ tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền, căn cứ Nghị định số 204/2004, điểm b khoản 2 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361/2025.

Đối với người giữ chức danh phó trưởng ban HĐND cấp xã, do đây là cán bộ được bầu cử nên việc xem xét xếp ngạch, xếp lương được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ đề nghị người có kiến nghị liên hệ cơ quan quản lý cán bộ nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Như vậy, việc xem xét xếp ngạch đối với phó trưởng ban HĐND cấp xã cần căn cứ chức danh, chức vụ tương đương và quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Việc đang giữ chức danh Đảng ủy viên không phải là căn cứ duy nhất để xác định ngạch được xếp.