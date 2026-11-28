Theo tờ Phil Star, ngày 27/11, bà Sara Duterte tuyên bố từ chức không phải là một lựa chọn, bất chấp việc đang đối mặt với tiến trình luận tội tại Thượng viện.

“Từ chức không phải là một lựa chọn. Nếu rời nhiệm sở, tôi sẽ phụ lòng 32,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho tôi trong cuộc bầu cử năm 2022. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, bà Duterte nói. Bà cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ khoảng 300 nhân viên thuộc Văn phòng Phó Tổng thống sẽ mất việc nếu bà bị phế truất.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. (Nguồn: Philstar)

Trước đó, vào tháng 5, Hạ viện Philippines đã bỏ phiếu thông qua đề nghị luận tội bà Duterte, mở đường cho quá trình xét xử tại Thượng viện. Một trong những cáo buộc nhằm vào Phó Tổng thống Philippines liên quan đến vấn đề tài sản không giải trình được.

Nếu bị Thượng viện kết tội, bà Duterte sẽ bị cách chức và mất quyền đảm nhiệm các chức vụ công. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tranh cử Tổng thống Philippines của bà vào năm 2028.

Dù đang đối mặt với nguy cơ bị phế truất, bà Duterte vẫn xúc tiến các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Bà cho biết đã trao đổi với một nhân vật có thể trở thành ứng viên liên danh tranh cử, nhưng không tiết lộ danh tính.