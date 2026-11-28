Theo tờ Phil Star, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 27/11 tuyên bố sẽ không từ chức trong khi chờ phán quyết của Thượng viện đối với vụ luận tội, đồng thời cảnh báo kịch bản bà bị phế truất sẽ kéo theo "rất nhiều hệ quả".

"Từ chức không phải là một lựa chọn. Nếu rời nhiệm sở, tôi sẽ phụ lòng 32,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử năm 2022. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng mối quan tâm trước mắt của tôi là nguy cơ mất việc của khoảng 300 nhân viên thuộc Văn phòng Phó Tổng thống", bà Duterte cho biết.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: Philstar

Trước đó, Hạ viện Philippines đã bỏ phiếu thông qua đề nghị luận tội bà Duterte vào tháng 5, qua đó mở đường cho phiên xét xử tại Thượng viện. Cáo buộc chính hiện nay với bà Duterte là "tài sản không giải trình được". Nếu bị Thượng viện kết tội, bà Duterte sẽ bị cách chức và mất tư cách đảm nhiệm chức vụ công, ảnh hưởng đến kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2028.

Bất chấp nguy cơ bị phế truất, bà Duterte vẫn đang xúc tiến công tác chuẩn bị tranh cử. Bà cũng đã trao đổi với một nhân vật có thể trở thành liên danh tranh cử, nhưng không tiết lộ danh tính của nhân vật này.

Ngoài phiên tòa luận tội tại Thượng viện, bà Duterte còn đối mặt một vụ án hình sự riêng biệt liên quan đến 3 cáo buộc "đe dọa nghiêm trọng", bắt nguồn từ một cuộc họp báo đêm khuya, trong đó bà tuyên bố đã thuê sát thủ để ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, Đệ nhất phu nhân Liza Araneta-Marcos và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez trong trường hợp bà bị làm hại trước.