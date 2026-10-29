Phó Tổng thống Mỹ Vance gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao Iran, tìm cách khởi động lại đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Dẫn nguồn tin am hiểu vụ việc, tờ Wall Street Journal cho biết bức thư được gửi theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, ông Trump cũng biết về cuộc tiếp xúc này. Bức thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các cuộc thảo luận sau đó giữa quan chức hai nước không đề cập chi tiết phương án hòa bình mà tập trung bàn về khung đàm phán có thể có.

Theo tờ Wall Street Journal, động thái của ông Vance nhằm xem Mỹ và Iran có thể tìm được đủ điểm chung hay không, qua đó thuyết phục Tổng thống Donald Trump không ra lệnh tấn công Iran trong vài tuần tới.

Báo này cũng cho biết Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei từng giữ chức chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong thời gian dài và được coi là đại diện của phe “cứng rắn” tại Iran. Một số quan chức Mỹ cho rằng đối thoại với phe “cứng rắn” của Iran có thể mang lại kết quả ngoại giao tốt hơn.

Ngày 23/10, tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Florida, ông Trump nói Mỹ có thể tiến hành thêm một chiến dịch quân sự quy mô nhỏ mang tên “Cơn thịnh nộ huy hoàng” nhằm vào Iran. Ngày 26/10, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho đợt tấn công quy mô lớn mới vào Iran, ông Trump có thể ra lệnh sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Ngày 26/10, Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tổ chức hội nghị an ninh khu vực tại thủ đô Tehran do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei chủ trì. Ngày 27/10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei gặp ông Rezaei, thảo luận các vấn đề như bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc quản lý eo biển Hormuz.

CCTV.com