Phó Tổng thống Mỹ từ chối ủng hộ Thủ tướng Israel trước thềm bầu cử

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này trái ngược với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã công khai hậu thuẫn nỗ lực tái tranh cử của nhà lãnh đạo này.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 2WAY Tonight của người dẫn chương trình Mark Halperin công bố ngày 19/10, ông Vance cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có sức ảnh hưởng lớn trong chính trường Mỹ và quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Tôi chỉ ủng hộ các ứng cử viên người Mỹ, và đó là trọng tâm của tôi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Phó Tổng thống Vance khẳng định lập trường này không đồng nghĩa với việc ông chỉ trích Thủ tướng Netanyahu. Ông nói: “Tôi không phản đối việc ủng hộ ông ấy, nhưng cũng không ủng hộ ông ấy”, đồng thời nhấn mạnh sẽ không can dự vào các cuộc bầu cử tại Israel.

Lập trường của ông Vance khác với cách tiếp cận của ông Trump. Ngày 18/10, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ đã ca ngợi ông Netanyahu, Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Israel, là “một Thủ tướng chiến binh vĩ đại, và là một đối tác vì hòa bình còn tuyệt vời hơn nữa trong cuộc chiến chống lại Iran”.

Đáp lại, ông Netanyahu đăng bài trên mạng xã hội cảm ơn ông Trump vì “sự ủng hộ to lớn và những nỗ lực hợp tác cùng nhau”.

Trước đây, ông Vance từng công khai can dự vào chính trị tại một số quốc gia khác. Tháng 4 vừa qua, ông tham gia vận động tại Budapest nhằm ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Tuy nhiên, ông Orban sau đó thất cử, chấm dứt 16 năm cầm quyền. Năm ngoái, tại một hội nghị an ninh ở Munich (Đức), ông Vance cũng đã gặp bà Alice Weidel, lãnh đạo đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng từng nhận được sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk.

Cuộc bầu cử sắp tới tại Israel sẽ là cuộc bầu cử cấp quốc gia đầu tiên của nước này kể từ khi lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Israel vào cuối năm 2023.

Những phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel, vốn duy trì ở mức cao trong cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, đã suy giảm đáng kể. Tại Mỹ, những tranh luận về cách chính phủ của Thủ tướng Netanyahu ứng phó với cuộc tấn công của Hamas cũng ngày càng gay gắt.

Hồi tháng 6, ông Vance từng nhận định Israel gần như không còn bạn bè trên thế giới, đồng thời cho rằng nước này cần cân nhắc kỹ trước khi quay lưng với người bạn duy nhất còn lại.