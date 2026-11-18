Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 16/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền không nhận thấy dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh nhưng vẫn cần chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Ông Vance tiết lộ một số người bạn đã hỏi liệu có nên xây dựng hầm trú ẩn hoặc tích trữ lương thực và nước uống hay không?

Câu trả lời của ông là không, bởi chính phủ hiện chưa ghi nhận nguy cơ đủ lớn để người dân phải thực hiện những biện pháp như vậy.

Liên quan thông tin các căn cứ quân sự Mỹ chuẩn bị khả năng vận hành độc lập ngoài lưới điện trong 90 ngày, ông Vance cho rằng đây chỉ là hoạt động quản trị thông thường nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng của quân đội, không phải dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị đối phó với một cuộc khủng hoảng cận kề.

Những phát biểu này được đưa ra sau một tuần nước Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố gây gián đoạn hoạt động của nhiều hệ thống thiết yếu.

Ngày 12/11, sự cố mạng quy mô lớn của Microsoft khiến người dùng trên toàn cầu gặp khó khăn khi truy cập Outlook, Teams và nhiều dịch vụ văn phòng khác.

Hãng công nghệ xác định nguyên nhân là trục trặc kỹ thuật và mất khoảng 2 ngày để khắc phục. Một số ước tính cho rằng sự cố gây thiệt hại năng suất lao động lên tới 7 tỷ USD.

Ngày 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tiếp tục gặp trục trặc trong hệ thống kiểm soát không lưu, buộc cơ quan này ban hành lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc.

Khoảng 18.000 chuyến bay bị ảnh hưởng, khiến hàng triệu hành khách rơi vào tình trạng mắc kẹt.

Tiếp đó, nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ báo cáo sự cố trong hoạt động giao dịch. Khách hàng của JPMorgan Chase gặp khó khăn khi truy cập tài khoản trực tuyến và thực hiện giao dịch tại các chi nhánh.

Ngân hàng cho biết nguyên nhân liên quan đến lỗi phần mềm. Một số tổ chức tài chính khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Ngày 16/11, United Airlines thông báo hệ thống gặp trục trặc trên diện rộng trong khoảng 30 phút, khiến một số chuyến bay bị chậm khởi hành. Sự cố ảnh hưởng đến chưa đầy 150 chuyến bay.

Trước những diễn biến này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố liên quan đến một cuộc tấn công mạng có chủ đích.

Ông cho biết cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết xâm nhập hoặc lưu lượng truy cập bất thường.

Ông Mullin nhận định tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ đang tạo áp lực lớn lên những hệ thống hạ tầng cũ. Các hệ thống dự phòng vốn được thiết kế cho công nghệ trước đây đang phải đối mặt với tình trạng quá tải.

Phó Tổng thống Vance cũng thừa nhận chính quyền đã đầu tư nâng cấp, thay thế hạ tầng lỗi thời, nhưng một chương trình cải tổ quy mô lớn hơn sẽ cần Quốc hội phê duyệt thêm ngân sách.

Ông cho biết Mỹ vẫn đang phải vận hành nhiều hệ thống công nghệ có tuổi đời khoảng 50 năm.