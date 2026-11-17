Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: ANI/TTXVN

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, ông Vance nhắc lại cam kết của chính quyền Mỹ với người dân về việc không tham gia thêm các cuộc chiến không có hồi kết. Theo ông, Tổng thống Donald Trump cho rằng cần phá hủy chương trình hạt nhân của Iran vì đây là mối đe dọa đối với Mỹ. Tuy nhiên, Washington sẽ không để cuộc xung đột hiện nay trở thành một cam kết quân sự kéo dài 10-15 năm, thậm chí là 2 năm.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ không duy trì sự hiện diện quân sự tại Iran vô thời hạn. Ông bày tỏ tin tưởng Tổng thống Trump sẽ đưa Mỹ thoát khỏi tình thế hiện nay với những kết quả tích cực.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Tuy nhiên, đêm 8/7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, với cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Sau đó, chính quyền Mỹ phát tín hiệu sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột vẫn được duy trì với vai trò trung gian của Qatar và Pakistan. Ngày 2/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các hoạt động tham vấn và trao đổi với Mỹ thông qua các bên trung gian đang diễn ra sâu rộng. Tuy nhiên, đến ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định hai bên chưa thảo luận cụ thể về chương trình hạt nhân, đồng thời bác bỏ khả năng Tehran đình chỉ hoặc cắt giảm hoạt động làm giàu urani để đổi lấy thỏa thuận với Washington.

Iran cũng đặt ra 7 điều kiện trước khi nối lại đàm phán, trong đó có yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, giải tỏa tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Những bất đồng này cho thấy triển vọng đạt được thỏa thuận giữa hai bên vẫn còn nhiều trở ngại.