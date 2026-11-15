Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance được cho là cân nhắc rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống năm 2028

Những thất bại liên tiếp của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đặt ra nhiều thách thức đối với tham vọng chính trị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Theo truyền thông Anh, ông được cho là đang cân nhắc khả năng rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây chia rẽ dư luận Mỹ.

Ảnh: Jeff Kowalsky/AFP via Getty Images

Theo thông tin được The Daily Telegraph đăng tải ngày 13/11, các cuộc phỏng vấn với hơn 10 người thân cận của ông J.D. Vance cho thấy Phó Tổng thống Mỹ đang có những cân nhắc về khả năng tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Đặc biệt, nếu xung đột với Iran vẫn kéo dài trong hai năm tới, ông không chắc mình có thể dẫn dắt đảng Cộng hòa giành chiến thắng.

Động thái này được cho là có liên quan đến thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sau khi đảng mất quyền kiểm soát Quốc hội, ông Vance được cho là đã tìm cách tách mình khỏi cuộc xung đột tại Trung Đông. Sau bầu cử, vị Phó Tổng thống thậm chí nhận định: "Nguyên nhân cốt lõi khiến chúng ta thất bại chính là cuộc chiến này".

Thực tế, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần đông người dân Mỹ không ủng hộ cuộc xung đột. Nhiều cử tri cũng quy trách nhiệm cho chiến tranh đối với tình trạng giá cả leo thang. Theo khảo sát sau bầu cử của NBC News, gần 3/4 số cử tri được hỏi cho rằng cuộc chiến là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ảnh: Vice President JD Vance. (Photo by Alex Wong/Getty Images.)

Trong khi đó, Kurt Mills, Tổng biên tập điều hành tạp chí The American Conservative, nhận định rằng nếu muốn có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, bất kỳ ứng viên nào của đảng Cộng hòa cũng cần chấm dứt cuộc chiến này.

Một số ý kiến cho rằng việc tạm gác tham vọng tranh cử có thể là lựa chọn chiến lược đối với ông Vance. Ở tuổi 42, chính trị gia này vẫn còn nhiều thời gian để trở lại đường đua. Việc tránh xa cuộc tranh cử năm 2028 có thể giúp ông giảm bớt những liên đới với chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng như những tranh cãi xoay quanh cuộc xung đột tại Trung Đông, trước khi tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng chính trị trong tương lai.

Bên cạnh những tính toán chính trị, vấn đề gia đình cũng được cho là một trong những yếu tố khiến ông Vance cân nhắc. Vị Phó Tổng thống hiện có bốn người con, trong khi vợ ông, bà Usha Vance, vừa sinh con thứ tư vào tháng 7 vừa qua. Mong muốn dành thêm thời gian cho gia đình có thể khiến ông cân nhắc lại kế hoạch bước vào một chiến dịch tranh cử tổng thống đầy áp lực.

Dù vậy, khả năng ông Vance tiếp tục tham gia cuộc đua năm 2028 vẫn được đánh giá là đáng kể. Một số nhận định cho rằng những thông tin về việc rút lui có thể chỉ là động thái thăm dò phản ứng của dư luận, thay vì quyết định chính thức.

Ảnh: Reuters

Ở thời điểm hiện tại, chưa có tuyên bố xác nhận từ ông J.D. Vance về việc từ bỏ tham vọng tranh cử. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy con đường tiến tới Nhà Trắng của Phó Tổng thống Mỹ có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ các quyết sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump và phản ứng của cử tri Mỹ trong thời gian tới.