Phó Tổng thống JD Vance tìm bản sắc riêng sau thất bại bầu cử

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: AP)

Trong các bài phát biểu kể từ sau đại hội đảng Cộng hòa hồi tháng 9, ông Vance gần như hoàn toàn bảo vệ lập trường của đảng Cộng hòa qua các lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi phụ trách của ông.

Ông tránh đề cập đến những chính sách mang dấu ấn đặc trưng của ông Trump, bao gồm cuộc chiến với Iran và các chiến dịch trục xuất người nhập cư, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống suy giảm đang kéo tụt cơ hội của các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Reuters dẫn 2 nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, sự thay đổi trên là có chủ đích. Ông Vance và các cố vấn nhận thấy những vấn đề mà ông thúc đẩy – chủ nghĩa dân tộc kinh tế, chính sách đối ngoại kiềm chế can dự và an toàn công cộng – có sức hấp dẫn chính trị lớn, đồng thời là những chủ đề ông có thể phát biểu với tư cách một người am hiểu và có thẩm quyền. Các nguồn tin cho biết, dù ông Trump cũng đưa những vấn đề này vào phong trào MAGA, nhưng ông Vance nổi lên trở thành người đi đầu trong việc thúc đẩy chúng.

Sự chuyển hướng này hé lộ những dấu hiệu ban đầu về cách vị Phó Tổng thống 42 tuổi có thể tự định hình con đường chính trị riêng, khi đảng Cộng hòa bắt đầu hướng sự chú ý vượt ra ngoài thời kỳ mang bản sắc của ông Trump.

Ông Vance chưa tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028, còn ông Trump cũng chưa công khai ủng hộ bất kỳ ai. Tuy nhiên, ông Vance được xem là một trong những ứng viên tiềm năng hàng đầu. Một số quan chức đảng Cộng hòa cho rằng ông sẽ cần kế thừa phần lớn liên minh cử tri của ông Trump, đồng thời phải tránh những gánh nặng chính trị mà vị tổng thống này để lại.

Ngày 4/11, ông Vance đã có bước đi công khai rõ ràng hơn nhằm củng cố thương hiệu chính trị riêng. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông nói rằng cuộc chiến Iran là nguyên nhân gây ra thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời vạch ra cương lĩnh để đảng này phục hồi.

Ông kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột, thúc giục đảng Cộng hòa tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, đánh giá lại các mối quan hệ đối ngoại và thay đổi quan hệ giữa Mỹ với Israel.

Không đoạn tuyệt với ông Trump

Ông Trump từng gọi những lo ngại của người dân Mỹ về chi phí sinh hoạt là “trò lừa bịp” của đảng Dân chủ. Ông phát động cuộc chiến chống Iran sau những vận động của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Trump sau đó công khai ủng hộ ông Netanyahu trong cuộc bầu cử tại Israel.

Bài đăng trên đánh dấu lần đầu tiên ông Vance công khai ủng hộ chủ trương chấm dứt cuộc chiến.

Ba người am hiểu hoạt động của Nhà Trắng và công tác truyền thông của ông Vance nói với Reuters rằng Phó Tổng thống không hề có ý đoạn tuyệt với ông Trump. Họ cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã biết trước về bài đăng của ông Vance.

Ngày 6/11, ông Trump có bước đi đầu tiên để thay đổi lãnh đạo cấp cao tại Nhà Trắng, thay thế bà Wiles bằng ông Stephen Miller. Động thái này cho thấy Nhà Trắng có thể tiếp tục đẩy mạnh một số chính sách cứng rắn hơn của ông Trump.

Ông Trump thừa nhận cuộc chiến Iran góp phần dẫn đến thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa do giá xăng tăng cao, nhưng ông vẫn tiếp tục bảo vệ quyết định phát động chiến tranh. Ngày 4/11, ông nói với các phóng viên: “Tôi sẽ không làm điều gì khác đi”.

Ông Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Trump, đã công khai ủng hộ những phát biểu của ông Vance trên mạng xã hội.

Theo ông Michael Ricci - chiến lược gia đảng Cộng hòa và là cựu cố vấn của các Chủ tịch Hạ viện John Boehner và Paul Ryan, cuộc tranh luận này càng nâng cao vị thế của ông Vance, giúp ông trở thành một ứng viên tiềm năng có thể trở thành người đại diện cho phe bảo thủ sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump kết thúc.

Tuy nhiên, thương hiệu chính trị của ông Vance cũng không hoàn toàn tránh khỏi tổn thất sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng hòa thất bại tại những bang nơi ông trực tiếp vận động tranh cử. Một số chiến lược mà ông ủng hộ – trong đó có quảng cáo của ứng cử viên thống đốc bang Ohio Vivek Ramaswamy có thể đã khiến một số cuộc đua xa rời tầm tay của đảng Cộng hòa.