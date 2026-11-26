CEO Nvidia Jensen Huang trở lại công ty vào thứ Hai. Ảnh: FT.

Ông Vance, hôm thứ Tư, cho hay Bộ trưởng Blanche nói rằng ông Huang không bị điều tra.

“Tôi được Bộ Tư pháp và nhiều quan chức trong bộ máy an ninh quốc gia thông báo ông ấy không bị điều tra”, Phó tổng thống Vance nói với phóng viên tại Ohio, khi được hỏi ông có nhận được bảo đảm nào về việc ông Huang không bị điều tra hay không. “Thậm chí không có thông tin cho thấy ông ấy sắp bị truy tố. Đơn giản là ông ấy không bị điều tra”.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn CNBC rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump được hỏi Bộ trưởng Blanche đã nói gì với ông về khả năng ông Huang phải chịu trách nhiệm hình sự và việc chip Nvidia có bị đưa sang nước khác trái luật xuất khẩu của Mỹ hay không.

“Họ đã tiến hành một cuộc điều tra khá kỹ lưỡng và thấy rằng chính ông ấy đã được minh oan”, ông Trump nói hôm thứ Hai.

Reuters đưa tin hôm thứ Tư rằng Bộ Tư pháp Mỹ chưa mở cuộc điều tra chính thức đối với ông Huang trước khi Tổng thống Trump thúc đẩy việc đưa ông trở lại vị trí CEO.

Cũng theo hãng tin này, Bộ trưởng Blanche kết luận rằng không có bằng chứng cho thấy ông Huang vi phạm pháp luật, dựa trên các cuộc điều tra liên quan khách hàng của Nvidia là Super Micro Computer và Megaspeed.

Bộ Tư pháp Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin của Reuters. Nhà Trắng cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về việc Phó tổng thống Vance nói ông Huang không bị điều tra. Nvidia chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Vance.

Hôm thứ Ba, ông Blanche né tránh câu hỏi liệu có cuộc điều tra nào được tiến hành không.

“Điều tổng thống nói là ông ấy đã trao đổi với nhiều người trước khi đưa ra quyết định khuyến khích hội đồng quản trị đưa ông ấy trở lại”, Bộ trưởng Blanche nói khi được hỏi liệu Bộ Tư pháp có điều tra ông Huang hay không và nếu có, kết quả ra sao.

Chưa tìm thấy bằng chứng Alice Huang cung cấp tin quan trọng

Trong diễn biến khác, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ cho biết chưa có bằng chứng Alice Huang, người được cho là có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, đã cung cấp thông tin tình báo quan trọng.

CEO Nvidia Jensen Huang trò chuyện với Alice Huang tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) tháng 6/2024. Ảnh: Reuters.

Các quan chức từ CIA, FBI, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và Cơ quan An ninh Quốc gia đã báo cáo tóm tắt với nhân viên các ủy ban tình báo của Quốc hội và lãnh đạo nghị viện.

Báo cáo cho rằng bằng chứng hiện có cho thấy Alice Huang và Jensen Huang có thể đã có quan hệ tình cảm, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy Alice Huang là nhân viên tình báo của nước khác.

Ông Vance cho hay chính quyền Mỹ xem đây là cơ hội để Nvidia tập trung tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu. Ông nói chip của Nvidia đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua AI và Washington muốn bảo đảm chúng không rơi vào tay những đối tượng bị coi là nguy cơ.

“Chúng tôi xem đây là cơ hội để Nvidia tập trung việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, và tin rằng Jensen Huang sẽ xem xét vấn đề này rất nghiêm túc”, ông Vance nói.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post hôm thứ Ba, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng ân xá cho ông Huang. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, Phó tổng thống Vance cho rằng CEO Nvidia không cần được ân xá.

“Tôi không nghĩ ông ấy cần được ân xá chút nào”, ông Vance nói. “Tôi chưa thấy bằng chứng cho thấy ông ấy phạm tội. Nếu có bằng chứng cho thấy ông ấy phạm tội, việc truy tố ông ấy là trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan”.

Ông Huang dự kiến tham dự một cuộc phỏng vấn kín với các ủy ban Hạ viện vào thứ Ba về những giao dịch của ông với Megaspeed. Cùng thời điểm, Nvidia sẽ tổ chức hội nghị thường niên tại Washington để giới thiệu các công nghệ mới.

Bê bối của Jensen Huang khiến Nvidia gặp nhiều sóng gió. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trở lại

Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 26/11, khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện và dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 1,1%, với 8 trong 11 nhóm ngành đi lên. Kioxia Holdings tăng 13% tại Tokyo, trong khi SoftBank Group tăng 11%, nhờ kỳ vọng tích cực hơn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đồng loạt khởi sắc.

Nasdaq 100 thu hẹp phần lớn mức giảm sau khi có thời điểm lao dốc 20% so với đỉnh gần nhất, chạm ngưỡng thị trường giá xuống. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng hơn 0,5% trong phiên châu Á.

Thị trường vẫn biến động sau một tháng 11 khó khăn, với những lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ, chi phí đầu tư AI và khả năng sinh lời của lĩnh vực này.

Chiến lược gia Dilin Wu của Pepperstone nhận định AI tiếp tục là tâm điểm rủi ro, khi nhà đầu tư đánh giá lại cả định giá cổ phiếu lẫn nghĩa vụ nợ của các công ty trong ngành.

“Thị trường không còn đặt câu hỏi liệu AI có làm thay đổi thế giới hay không. Mối quan tâm hiện nay là ai sẽ kiếm được tiền từ công nghệ này, lợi nhuận sẽ lớn đến đâu và liệu khoản vốn đầu tư khổng lồ có mang lại hiệu quả tương xứng hay không. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau”, Nadine Terman, Giám đốc điều hành Solstein Capital, nhận định.

“Điều trớ trêu là ngành AI có thể đạt được những đột phá công nghệ như kỳ vọng, nhưng vẫn khiến các nhà đầu tư thất vọng về mặt tài chính”, bà nói.

Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.

Nhà đầu tư cũng theo dõi kế hoạch áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa từ Trung Quốc, EU và nhiều nền kinh tế khác. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ vẫn dai dẳng: chỉ số PCE lõi tăng 0,3% trong tháng 10, còn lạm phát tổng thể lên 3,8%, cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12.

Ngày 25/11, S&P Global Ratings đưa xếp hạng tín nhiệm của Nvidia vào diện theo dõi để xem xét khả năng hạ bậc. Cơ quan này cho rằng việc CEO từ chức rồi được phục chức đã bộc lộ những hạn chế trong công tác quản lý và giám sát của hội đồng quản trị hãng chip.

“Chúng tôi cho rằng thời gian tại vị kéo dài của một số thành viên hội đồng quản trị có thể đã ảnh hưởng tính độc lập của họ. Các thông lệ quản trị doanh nghiệp của Nvidia cũng có thể chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của công ty và vai trò ngày càng quan trọng của hãng với tư cách nhà cung cấp công nghệ toàn cầu”, S&P cho biết.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.