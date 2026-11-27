Triển vọng trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa năm 2028 của Phó Tổng thống JD Vance đang đối mặt nhiều thách thức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Những bất đồng trong cách nhìn nhận chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và dấu hiệu thiếu đồng thuận từ Tổng thống Donald Trump được cho là ảnh hưởng đến vị thế chính trị của ông Vance. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đang nổi lên như một gương mặt tiềm năng trong cuộc cạnh tranh nội bộ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về triển vọng chính trị của ông Vance./.