Phó tổng thống JD Vance: Cuộc chiến Iran là lý do đảng Cộng hòa thua

Ngày 4/11, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố cuộc chiến với Iran là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong bầu cử giữa kỳ.

Phát biểu được ông đưa ra trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X, sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

"Lý do khiến chúng ta thất bại chính là cuộc chiến đó. Bản thân Tổng thống cũng đã thừa nhận như vậy vào đêm qua", ông Vance viết.

Phó tổng thống Mỹ dường như đề cập đến phát biểu của Tổng thống Donald Trump khi ông thừa nhận xung đột Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự, khẳng định không hối tiếc và cho rằng đây là lựa chọn sáng suốt.

Ông Vance đặt vấn đề về cái giá chính trị mà đảng Cộng hòa phải trả cho chiến dịch. Phó tổng thống Mỹ cho rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới có thể trở thành hệ quả trực tiếp của cuộc chiến.

"Nếu muốn tranh cãi rằng cái giá như vậy là hoàn toàn xứng đáng, rằng mất Thượng viện trong 6 năm tới là cái giá đáng trả, thì hãy cứ nhảy vào tranh luận", ông Vance viết, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ chiến dịch quân sự thẳng thắn bảo vệ quan điểm của mình.

Ông nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận công bằng về hướng đi tiếp theo của đảng Cộng hòa cần bắt đầu từ việc thừa nhận nguyên nhân thất bại.

Kết quả bầu cử giữa kỳ cũng làm gia tăng những nghi ngờ về triển vọng chính trị của ông Vance, người được xem là ứng viên hàng đầu có khả năng đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2028.

Dù vậy, Phó tổng thống Mỹ chưa chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua.

Ông Vance vốn nổi tiếng với quan điểm phản đối việc Mỹ can thiệp quân sự vào các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Theo các thông tin được công bố, ông đã bày tỏ sự hoài nghi ngay từ đầu đối với chiến dịch tấn công Iran do ông Trump và lãnh đạo Israel khởi xướng hồi cuối tháng 2.

Phó tổng thống Mỹ cũng thừa nhận nhiều cử tri từng ủng hộ ông Trump và đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử trước đã chuyển sang phe đối lập.

Những tác động của chiến tranh, cùng áp lực kinh tế và chi phí sinh hoạt gia tăng, được cho là đã góp phần làm suy giảm sự ủng hộ dành cho chính quyền.