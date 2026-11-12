Phó Tổng thống Indonesia từ chức giữa tranh cãi về bằng cấp

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đã trực tiếp gửi đơn từ chức tới Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) tại thủ đô Jakarta. Động thái diễn ra trong bối cảnh ông đối mặt với sức ép chính trị ngày càng gia tăng, cùng nguy cơ bị luận tội tại Quốc hội.

Ông Gibran Rakabuming Raka từng giữ chức Phó Tổng thống thứ 14 của Indonesia từ ngày 20/10/2024 cho đến khi ông từ chức vào ngày 12/11/2026. Ảnh: Public Domain

Trước đó, Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao Indonesia đã ra các phán quyết xác định hồ sơ học vấn ở nước ngoài mà ông Gibran sử dụng khi tranh cử năm 2024 không đáp ứng các yêu cầu bầu cử. Tranh cãi tiếp tục leo thang khi 120 nghị sĩ thuộc 8 chính đảng ký kiến nghị đề nghị khởi động tiến trình luận tội Phó Tổng thống.

Ông Gibran đã đề nghị từ chức trong cuộc gặp Tổng thống Prabowo Subianto ngày 10/11 nhằm tránh kéo dài những tranh cãi chính trị. Tổng thống Prabowo sau đó chấp thuận quyết định này, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Gibran trong gần hai năm giữ chức Phó Tổng thống.

Tư cách ứng cử của ông Gibran từng gây tranh cãi từ cuộc bầu cử năm 2024, khi ông chưa đáp ứng quy định về độ tuổi tối thiểu 40. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2023 đã mở đường cho những người từng giữ chức vụ lãnh đạo địa phương được tranh cử dù chưa đủ tuổi theo quy định.

Việc ông Gibran từ chức đánh dấu lần đầu tiên một Phó Tổng thống Indonesia rời nhiệm sở trước khi kết thúc nhiệm kỳ kể từ khi nước này tiến hành cải cách dân chủ năm 1998.

Theo Hiến pháp Indonesia, việc Phó Tổng thống từ chức không dẫn đến một cuộc tổng tuyển cử mới. Hội đồng Hiệp thương Nhân dân sẽ lựa chọn người kế nhiệm từ hai ứng viên do Tổng thống đề cử trong vòng 60 ngày.