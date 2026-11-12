Phó Tổng thống Indonesia từ chức

Ông Gibran, 39 tuổi, là con trai cựu Tổng thống Joko Widodo.

Ông nộp đơn từ chức cho lãnh đạo Hội đồng Tham vấn Nhân dân, cơ quan lập pháp cao nhất của Indonesia, tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Jakarta. Ông không phát biểu gì khi rời cuộc gặp.

Theo Hiến pháp Indonesia, vị trí phó tổng thống bị bỏ trống sẽ không có cuộc bầu cử mới. Vị trí này để trống đến khi Hội đồng Tham vấn Nhân dân bầu người thay thế (trong vòng 60 ngày), từ 2 ứng viên do tổng thống đề cử.

Chủ tịch quốc hội Ahmad Muzani cho biết các lãnh đạo quốc hội sẽ họp ngay để bắt đầu quy trình. Ông kêu gọi người dân Indonesia ủng hộ để tiến trình dân chủ diễn ra suôn sẻ và trở thành một tiền lệ mới mang tính xây dựng trong hệ thống hiến pháp.

Ông Gibran đã đề nghị từ chức hôm 10/11 trong cuộc gặp với Tổng thống Prabowo Subianto. Ông nói rằng muốn tránh một cuộc tranh cãi chính trị kéo dài.

Tháng trước, Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao đều phán quyết rằng các giấy tờ về quá trình học tập ở nước ngoài của ông Gibran không đáp ứng yêu cầu bầu cử.

Theo luật bầu cử Indonesia, ứng viên tổng thống hoặc phó tổng thống phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Do ông Gibran học xong bậc trung học ở nước ngoài, ông phải nộp giấy tờ chứng minh trình độ tương đương bằng tốt nghiệp trung học của Indonesia.