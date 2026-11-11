Phó Tổng thống Indonesia có ý định từ chức giữa sức ép chính trị gia tăng

Phó Tổng thống Indonesia Gibran đã bày tỏ ý định muốn từ chức

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đã bày tỏ ý định từ chức trong cuộc gặp với Tổng thống Prabowo Subianto ngày 10-11, Người phát ngôn phủ Tổng thống Prasetyo Hadi xác nhận.

Phát biểu với báo giới, ông Prasetyo cho biết, trong cuộc thảo luận với Tổng thống Prabowo, Phó Tổng thống Gibran đã nêu ý định từ chức "trong bối cảnh tình hình hiện nay".

Tuy nhiên, Người phát ngôn phủ Tổng thống không cho biết Tổng thống Prabowo đã chấp thuận hay bác bỏ đề nghị này. Ông cũng phủ nhận các thông tin cho rằng Tổng thống Indonesia đã từ chối đơn từ chức của ông Gibran.

Văn phòng Phó Tổng thống Indonesia chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Prabowo và cựu Tổng thống Joko Widodo, cha của ông Gibran.

Dù ông Gibran từng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng áp đảo của liên danh Prabowo - Gibran tại cuộc bầu cử năm 2024, vị Phó Tổng thống 39 tuổi gần đây phải đối mặt với nhiều sức ép chính trị.

Một số nghị sĩ Indonesia đang thúc đẩy việc xem xét tư cách của ông Gibran sau các tranh cãi liên quan đến tính hợp lệ hồ sơ học vấn của ông nộp trong quá trình tranh cử.

Các phán quyết gần đây của Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao cho rằng một số tài liệu liệu liên quan đến bằng cấp do ông nộp không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bầu cử.

Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp cũng khẳng định cơ quan này không có thẩm quyền bãi nhiệm Phó Tổng thống.

Trước đó, ông Gibran đã phản bác những nghi vấn về tính hợp pháp của bằng cấp học vấn của mình. Ông khẳng định ông đã theo học tại Singapore và bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông đã không hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

“Nếu tôi không tốt nghiệp trung học, làm sao tôi có thể vào đại học được? Tôi thậm chí còn hoàn thành bằng cử nhân ở Singapore" - ông nói.

Theo AsiaOne