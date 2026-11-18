Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Tuyên Quang.

Tham dự buổi tiếp công dân có các đồng chí lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục I - Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Buổi tiếp được kết nối trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và UBND phường Bình Thuận.

Tại buổi tiếp, các đại biểu nghe nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nhạn, sinh năm 1933, trú tại tổ dân phố 2, phường Bình Thuận, về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 3.924,1 m² tại khu Đồi Bông. Theo hồ sơ, gia đình bà Nhạn khai phá, sử dụng đất từ năm 1978. Kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy gia đình sử dụng đất trước năm 1990. Tuy nhiên, quá trình giải quyết hồ sơ phát sinh ý kiến phản đối của một số người dân địa phương với lý do khu đất đã được quy hoạch làm nghĩa trang.

Đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận tại buổi làm việc.

Qua rà soát, Tổ công tác số 625 của tỉnh xác định thửa đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thuộc quy hoạch nghĩa trang của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình công khai hồ sơ, tiếp tục có đơn của cộng đồng dân cư đề nghị dừng cấp Giấy chứng nhận để giải quyết tranh chấp. Do đó, việc giải quyết kiến nghị của công dân đến nay vẫn còn vướng mắc.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện UBND phường Bình Thuận và các cơ quan chức năng đã báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nhạn. Các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ, đặc biệt là căn cứ xác định tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất và tính pháp lý của các ý kiến phản đối từ cộng đồng dân cư. Đồng thời, phân tích các quy định pháp luật có liên quan, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát toàn diện hồ sơ, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất bà Nguyễn Thị Nhạn kiến nghị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, xác định cụ thể tình trạng tranh chấp để có phương án giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, không để vụ việc tiếp tục kéo dài; hoàn thành việc giải quyết và báo cáo kết quả trước ngày 31-12-2026. Đồng thời, giao Ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Bình Thuận trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh toàn bộ hồ sơ, làm việc với các tổ chức, cá nhân có đơn phản đối để làm rõ nội dung, căn cứ vào tính chất của từng kiến nghị. Trên cơ sở đó, xác định rõ có hay không có tranh chấp quyền sử dụng đất, khẩn trương giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, không để việc phát sinh đơn phản đối thiếu căn cứ trở thành lý do kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND phường Bình Thuận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn; Thanh tra tỉnh làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải phân công rõ trách nhiệm, xác định đầu mối thực hiện, bảo đảm việc giải quyết vụ việc đúng tiến độ, không để kéo dài. Đồng thời, đề nghị bà Nguyễn Thị Nhạn và gia đình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc.