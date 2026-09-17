Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra phương án thực binh 'Vòm phòng không bền vững' tại Nghệ An

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về kiểm tra phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững” tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4.

Về phía Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững” với đề mục: “Lực lượng phòng không Quân khu 4 phối hợp với các lực lượng triển khai vòm phòng không bảo vệ mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, được triển khai phục vụ diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, trong đó có diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Đây là nội dung mới, yêu cầu cao, với sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến kiểm tra tại thao trường. Ảnh: Thành Duy

“Vòm phòng không bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược được Bộ Quốc phòng triển khai nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại, có khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, đánh chặn hiệu quả, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo dõi phương án thực binh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái và các phương tiện tiến công đường không được sử dụng ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột gần đây trên thế giới, yêu cầu đối với công tác phòng không ngày càng cao.

Các phương tiện này có khả năng trinh sát, thu thập thông tin và tiến công mục tiêu với độ chính xác ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu về tổ chức lực lượng, thông tin liên lạc, chỉ huy và hiệp đồng phải chặt chẽ, kịp thời.

Đại diện Quân khu 4 báo cáo phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững”. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác nghe báo cáo phương án thực binh, kết hợp thuyết trình với giới thiệu trực tiếp tại thực địa và trình chiếu trên màn hình. Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác trao đổi, góp ý và rà soát từng nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai, phương án tổ chức thực binh, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của cuộc diễn tập.

Thao trường sẽ diễn ra diễn tập. Ảnh: Thành Duy

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng ghi nhận công tác chuẩn bị của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch phục vụ diễn tập.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các lực lượng tiếp tục hoàn thiện thao trường, bãi tập, sở chỉ huy và các trận địa; bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo yêu cầu thực binh.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đối với các mục tiêu trọng yếu được bảo vệ, đồng chí yêu cầu xây dựng hình ảnh trực quan, mô hình 3D phù hợp, thể hiện rõ vị trí, đặc điểm mục tiêu và các tình huống tiến công đường không giả định nhằm giúp nội dung diễn tập trực quan, hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành và đánh giá kết quả.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng cũng ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương có lực lượng tham gia diễn tập đối với công tác chuẩn bị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự cuộc kiểm tra. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng, bảo đảm cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra.

Từ nay đến ngày 30/9, các lực lượng cần tiếp tục hoàn thiện phương án và tổ chức luyện tập. Từ ngày 1/10, lực lượng tham gia bước vào các nội dung tiếp theo, phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và thực hành diễn tập.

Kết quả thực binh tại Nghệ An sẽ được tổng hợp, đánh giá và rút kinh nghiệm để phục vụ tổ chức các cuộc diễn tập tiếp theo tại các quân khu, đơn vị và địa phương.