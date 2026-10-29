Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập tại Hà Tĩnh
Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/pho-tong-tham-muu-truong-qdnd-viet-nam-danh-gia-cao-cong-tac-chuan-bi-dien-tap-tai-ha-tinh-post319524.html