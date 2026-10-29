Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập tại Hà Tĩnh

Tại đoạn đường hẹp, xe chở bánh mì cùng một xe máy đỏ khác đều không có dấu hiệu giảm tốc để nhường đường cho đối phương dẫn tới va chạm. Tình huống làm túi treo bên hông của xe chở hàng bị rách, khiến bánh mì rơi vãi ra mặt đường. Vụ việc xảy ra ở Cần Thơ.