Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm việc song phương với Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch KTNN Kazakhstan Alikhan Smailov.

Tại cuộc họp, hai Bên khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan là nền tảng thuận lợi để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm toán tối cao. Theo đó, hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Kazakhstan cần được củng cố, phát triển trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung gửi lời chúc mừng của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đến Chủ tịch Alikhan Smailov nhân dịp KTNN Kazakhstan kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ quan với những thành tựu đạt được trong hành trình xây dựng, phát triển cũng như những đóng góp tích cực, hiệu quả của Cơ quan đối với cộng đồng kiểm toán quốc tế.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng chúc mừng KTNN Kazakhstan đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN Kazakhstan và Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 63; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp và nội dung thiết thực. Chủ đề Hội thảo đã phản ánh những vấn đề mới nổi, xu hướng phát triển chung trên thế giới và là những nội dung KTNN Việt Nam quan tâm, cụ thể là: Những thách thức mới đối với kiểm toán và trách nhiệm giải trình; dữ liệu lớn và phân tích số trong kiểm toán nhà nước; kiểm toán phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong hợp tác đa phương, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan trong khuôn khổ ASOSAI, trong đó, hai cơ quan đều là thành viên Ban Điều hành hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2018-2024. Lãnh đạo KTNN cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của KTNN Kazakhstan trong các tổ chức kiểm toán quốc tế và khu vực như Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Âu (EUROSAI), ASOSAI, Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECOSAI).

Trên cơ sở những điểm tương đồng và nhu cầu hợp tác giữa hai Cơ quan, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã chuyển lời mời của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đến Chủ tịch Alikhan Smailov và các đồng nghiệp KTNN Kazakhstan sang thăm Việt Nam, ký Bản ghi nhớ hợp tác và tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại Hà Nội.

Chủ tịch Alikhan Smailov cho biết, KTNN Kazakhstan được thành lập ngày 19/4/1996, tiền thân là Ủy ban Kiểm toán Ngân sách nhà nước của Cộng hòa Kazakhstan. Năm 2022, KTNN Kazakhstan được chuyển đổi thành Cơ quan Kiểm toán tối cao, hoạt động độc lập với cơ quan hành pháp, báo cáo trực tiếp Tổng thống và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Chủ tịch KTNN Kazakhstan và 8 thành viên Hội đồng do Tổng thống bổ nhiệm, miễn nhiệm, Quốc hội thông qua theo đa số.

KTNN Kazakhstan có 1 Văn phòng hành chính, 11 Vụ kiểm toán chuyên môn và 3 Vụ chức năng gồm: Vụ Bí mật nhà nước, Vụ Quản lý nhân sự, Vụ Tài chính và Cung ứng; Ủy ban Đạo đức và 1 Trung tâm Nghiên cứu vi phạm tài chính.

KTNN Kazakhstan có thế mạnh về kiểm toán khối kinh tế nhà nước, tập đoàn công nghiệp; kiểm toán hạ tầng giao thông, đầu tư công và logistics, trong đó đã thực hiện kiểm toán các dự án xây dựng và nâng cấp mạng lưới đường sắt quốc gia, hệ thống đường cao tốc và các trung tâm trung chuyển logistics xuyên lục địa; kiểm toán ngân sách, thuế; kiểm toán chuyển đổi số và Hệ thống CNTT như chính phủ điện tử, chính phủ số, ứng dụng CNTT để kiểm toán dữ liệu lớn; kiểm toán phúc lợi xã hội và giáo dục.

Đoàn công tác của KTNN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với KTNN Kazakhstan

Chủ tịch Alikhan Smailov khẳng định KTNN Kazakhstan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực mà KTNN Việt Nam quan tâm, đồng thời sẽ cử đại diện cấp cao tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế “Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” vào tháng 10/2026. Nhằm cụ thể hóa hợp tác một cách hiệu quả, thực chất, ông Alikhan Smailov đề nghị hai Cơ quan ký MOU vào một thời điểm thích hợp.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của KTNN Kazakhstan và Chủ tịch Alikhan Smailov đã dành Đoàn công tác Việt Nam./.