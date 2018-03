Phó Tổng Giám đốc VK Housing: 'Tôi bất ngờ về thái độ của HDTC'

Sau khi làm việc với PV, đại diện của VK Housing rất bất ngờ về thái độ của HDTC và không hiểu những khởi kiện, tố cáo của đối tác HDTC là nhằm mục đích gì (?!)

Nói về những khó khăn, ngưng trệ tại dự án The Mark (Quận 7, TP.HCM), phó Tổng Giám đốc VK Housing – đơn vị liên doanh thực hiện dự án The Mark (có 20% vốn góp của CTCP Phát triển và Kinh Doanh Nhà – HDTC) cho biết, vô cùng bất ngờ về thái độ của HDTC. Đồng thời, không hiểu những khởi kiện, tố cáo của đối tác HDTC là nhằm mục đích gì.

Dự án The Mark được UBND TPHCM cấp phép cho Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam – Hàn Quốc (VK Housing) làm chủ đầu tư từ năm 2007. Trên các văn bản hội nghị, hồ sơ liên doanh và điều lệ của VK Housing đều cho thấy, đây là liên doanh giữa pháp nhân Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, đại diện Việt Nam là Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) nắm 20% vốn điều lệ, 80% vốn điều lệ do P&D và Lucky Vietnam Construction (LVC) (đại diện Hàn Quốc) nắm giữ, sau chuyển cho Daewoo Star Bridge (DWS).

Dự án The Mark dính tranh chấp chưa thể thực hiện.

Ngày 28/11/2014, HDTC đã quyết định thoái vốn tại VK Housing. Vậy nên, khi HDTC tiến hành cổ phần hóa công ty vào tháng 4/2016, trong hồ sơ cổ phần hóa không đề cập đến dự án The Mark. Tuy nhiên, sau cổ phần hóa HDTC lại liên tục có văn bản kiến nghị, rồi khởi kiện yêu cầu UBND TP.HCM và Sở KH-ĐT thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp của VK Housing. Đồng thời, HDTC xin giao lại dự án The Mark cho HDTC làm chủ đầu tư và tiến hành triển khai dự án. Từ đó đến nay dự án The Mark dính vào tranh chấp khiến không thể triển khai, các đơn vị liên quan đều chịu thiệt hại lớn.

Ngày 22/3, trao đổi với PV xung quanh những khó khăn, ngưng trệ tại Dự án Khu Nhà ở cao tầng The Mark (Dự án The Mark), ông Jessey Torng - phó Tổng giám đốc VK Housing, chủ đầu tư dự án chia sẻ: “Lẽ ra, thời điểm này dự án The Mark đã triển khai hoàn tất thi công phần móng và hạ tầng. Thế nhưng, những thưa kiện, tố cáo của đối tác liên doanh HDTC đã buộc công trình phải "đắp chiếu" chờ giải quyết hết khúc mắc mới được tiếp tục triển khai”.

Ông Jessey Torng trao đổi với PV.

Cũng theo vị phó Tổng giám đốc này, VK Housing như đang ngồi trên đống lửa vì không biết khi nào dự án mới khởi động trở lại. Trong khi đó, mỗi ngày chủ đầu tư đang phải gồng gánh một khoản chi phí rất lớn cho các đối tác thi công, các đơn vị bảo vệ và nhân sự công ty. Tính đến nay, thiệt hại mà phía VK Housing phải gánh chịu ước tính đã lên đến hơn 10 triệu USD và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Nguyên nhân khiến chủ đầu tư buộc phải dừng triển khai dự án là do bị Sở KH-ĐT TP.HCM hủy bỏ nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2, tức không công nhận tư cách thành viên góp vốn DWS thay thế cho 2 thành viên cũ LVC, P&D và tư cách đại diện pháp luật của bà Yeh Kuo, Shun- Kuai. Việc Sở KH-ĐT TPHCM hủy bỏ nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 của VK Housing xuất phát từ quá trình giải quyết đơn tố cáo của HDTC - đối tác trong liên doanh cho rằng VK Housing giả mạo hồ sơ, tài liệu cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù, sau đó Bộ Công an đã có văn bản kết luận chính thức rằng việc HDTC tố cáo VK Housing giả mạo là không có cơ sở, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VK Housing là không có căn cứ, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến nay Sở KH&ĐT TPHCM vẫn chưa khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 cho VK Housing để tiếp tục triển khai dự án.

Trong khi đó, đại diện VK Housing khẳng định: “Chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và chúng tôi luôn đầu tư với một tinh thần thiện chí nhất. Một lần nữa tôi khẳng định, khi chấp nhận đầu tư nghĩa là chúng tôi tôn trọng và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Vì vậy, sẽ không có bất cứ sự giả mạo và lừa dối nào ở đây cả!”.

Riêng về các giấy tờ chuyển nhượng góp vốn giữa DWS với LVC và P&D, đại diện pháp lý của DWS là Lee&Ko cho biết, vì là chủ nợ của LVC và P&D, nên ngay khi 2 doanh nghiệp này bị Tòa Seoul tuyên phá sản, DWS đã mua lại phần vốn góp của họ tại liên doanh VK Housing.

“Chúng tôi không chỉ mua lại vốn góp của LVC và P&D ở VK Housing mà còn ở nhiều nơi khác và luôn đảm bảo làm đúng quy định của pháp luật. Bởi, ở Hàn Quốc pháp luật rất chặt chẽ, chúng tôi không thể làm sai được. Tôi đảm bảo tuyệt đối về tính pháp lý và sự chân thật của tất cả thủ tục chuyển nhượng vốn góp giữa DWS với LVC và P&D”, ông Jessey Torng cho hay.

Ông Jessey Torng - phó Tổng giám đốc VK Housing cho biết: “Chúng tôi đến Việt Nam để làm việc, kinh doanh và mong muốn cùng đất nước này tạo ra những điều tốt đẹp, không phải để lừa dối hay tranh chấp với bất kỳ ai. Dù đến sau, tôi luôn mong muốn là người bạn, người đối tác chân thành với HDTC tại VK Housing. Chúng tôi hiểu HDTC là doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và mong muốn sẽ còn đi cùng với họ lâu dài, không chỉ ở dự án The Mark mà còn nhiều dự án khác.

Lẽ ra, nếu nghi ngờ về những điều không trung thực của chúng tôi, HDTC có thể ngồi vào một cuộc họp và yêu cầu đối tác làm minh bạch những nghi ngờ của mình thì chắc mọi việc đã tốt hơn thay vì đi tố cáo, thưa kiện để thiệt hại cả đôi bên. Tôi vẫn chưa hiểu mục đích của việc này là gì và vô cùng bất ngờ về thái độ đó!”.

