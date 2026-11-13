Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) gom lượng lớn cổ phiếu, lợi nhuận chín tháng vượt 1.300 tỷ đồng

Lãnh đạo cấp cao chi hàng tỷ đồng gia tăng tỷ lệ sở hữu

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) là ông Lê Chiến Thắng vừa thông báo đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu. Đợt giao dịch này được thực hiện với mục đích phục vụ nhu cầu đầu tư tài chính cá nhân của vị lãnh đạo. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 13/11 và kéo dài đến hết ngày 11/12/2026 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trực tiếp trên sàn chứng khoán.

Trước khi thực hiện đợt mua vào này, lượng cổ phần mà ông Thắng nắm giữ tại doanh nghiệp ở mức khá khiêm tốn. Cụ thể, vị Phó Tổng Giám đốc hiện chỉ sở hữu 13.084 cổ phiếu PVS. Theo kịch bản giao dịch diễn ra thành công trọn vẹn theo đúng khối lượng đã đăng ký, lượng cổ phiếu PVS thuộc sở hữu của ông Lê Chiến Thắng sẽ vọt lên mức 113.084 cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, thị giá cổ phiếu PVS ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ về mức 28.400 đồng mỗi cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá đóng cửa này, ước tính ông Lê Chiến Thắng sẽ phải giải ngân khoảng 2,84 tỷ đồng để hoàn tất kế hoạch gom lượng cổ phiếu đã đăng ký với cơ quan quản lý. Việc lãnh đạo mua vào thường được giới đầu tư đánh giá là một tín hiệu tích cực về triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

Biên lợi nhuận gộp quý 3 cải thiện, kết quả lũy kế bứt phá

Bức tranh tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong quý 3 năm 2026 ghi nhận sự bứt phá đáng kể từ mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu thuần đạt 10.579,1 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán được kiểm soát chặt chẽ ở mức 6,1%, tương đương 9.560,8 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vọt lên mức 1.018,3 tỷ đồng, tăng 64,1% so với con số 620,7 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện rõ rệt lên mức 9,6%, cao hơn hẳn so với mức 6,4% cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận chung của tổng công ty lại chịu áp lực từ sự suy giảm của các nguồn thu ngoài mảng kinh doanh chính. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính giảm 46,5% về mức 125,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lại tăng vọt 190,6% lên mức 86,5 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 25,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 47,8%. Thêm vào đó, phần lãi từ các công ty liên doanh và liên kết cũng sụt giảm 54,2%, chỉ mang về 98 tỷ đồng.

Tổng hòa các biến động trên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 năm 2026 của PVS đạt 340,9 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2% so với cùng kỳ. Xét riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, con số này đạt 315,2 tỷ đồng, giảm 2,7%. Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả rất xuất sắc với doanh thu thuần 27.852,3 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống vươn lên 1.343,6 tỷ đồng, tăng 42%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.261,9 tỷ đồng, tăng 24,8% so với thành tích đạt được của chín tháng đầu năm ngoái.