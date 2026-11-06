Phó tổng giám đốc Thủy điện A Vương Phạm Đình Quang bị bắt

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) vừa thông báo về việc ông Phạm Đình Quang, Phó tổng giám đốc công ty, bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến thời gian công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Thủy điện A Vương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện giữ chức Phó tổng giám đốc Thủy điện A Vương.

Doanh nghiệp cho biết ông Quang đang bị tạm giam để phục vụ điều tra vụ án hình sự xảy ra trong thời gian ông đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ở giữa). Ảnh: Thủy điện A Vương.Thủy điện A Vương khẳng định vụ việc liên quan đến cá nhân ông Phạm Đình Quang, không liên quan đến hoạt động của công ty.

Trước khi công tác tại Thủy điện A Vương, ông Quang từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, mã chứng khoán: PGV).

Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhà máy.

Đầu năm 2024, ông Quang chuyển công tác và được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với thời hạn 5 năm.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nơi ông Quang từng công tác, nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đây.

Đây là một trong những dự án nguồn điện cấp bách do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trong giai đoạn 2014–2020 và những năm tiếp theo.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng, công suất lắp đặt 1.200 MW, được khởi công vào tháng 3/2014 và hoàn thành vào cuối tháng 3/2018. Sản lượng điện sản xuất bình quân đạt khoảng 7,2 tỷ kWh mỗi năm.