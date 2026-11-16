Phó Tổng giám đốc Saigontel (SGT) đăng ký bán hết cổ phiếu, lợi nhuận 9 tháng giảm 89%

Saigontel mới hoàn thành 18% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Theo thông báo giao dịch gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, ông Lê Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng giám đốc tài chính kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã chứng khoán: SGT) đăng ký bán toàn bộ 82.218 cổ phiếu SGT đang sở hữu, tương ứng 0,056% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 23/11 đến ngày 22/12/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích bán cổ phiếu được ông Hoàng Anh đưa ra là phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu hoàn tất giao dịch, vị lãnh đạo này sẽ không còn sở hữu cổ phiếu SGT. Theo mệnh giá, lượng cổ phiếu đăng ký bán có giá trị 822,18 triệu đồng. Giá trị thực tế của giao dịch sẽ phụ thuộc vào giá bán và số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.

Saigontel hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, viễn thông và đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ảnh: Saigontel.

Việc lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Saigontel suy giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Saigontel, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 700,17 tỷ đồng, giảm khoảng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ hoạt động cho thuê đất tại dự án Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh trong năm 2025 ở mức cao, tạo nền so sánh lớn cho năm nay.

Giá vốn hàng bán 9 tháng giảm khoảng 27%, xuống còn 457,95 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ giảm thấp hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm gần 63%, chỉ còn 242,22 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 102,64 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phát sinh doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần.

Chi phí tài chính 9 tháng đạt 141,72 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay chiếm 65,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Saigontel giảm khoảng 81%, còn 91,28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,97 tỷ đồng, giảm gần 89% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 của Saigontel giảm khoảng 46%, lợi nhuận sau thuế giảm gần 89% so với cùng kỳ. Ảnh: BCTC hợp nhất của Saigontel.

Trước đó, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2025 và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm trước. Với kết quả sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 35% kế hoạch doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Hàng tồn kho vượt 4.240 tỷ đồng, nợ vay tài chính gần 3.830 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Saigontel đạt 8.162,59 tỷ đồng, tăng thêm 514,38 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 4.240,10 tỷ đồng, tăng thêm 513,5 tỷ đồng sau 9 tháng và tương đương gần 52% tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn hàng tồn kho của Saigontel là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản công nghiệp. Riêng Khu công nghiệp Nam Tân Tập ghi nhận giá trị dở dang 2.373,93 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với đầu năm. Chi phí tại Cụm công nghiệp Tân Phú 1 đạt 486,75 tỷ đồng, trong khi Cụm công nghiệp Tân Phú 2 ghi nhận 466,52 tỷ đồng.

Đối với Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn 2, giá trị dở dang còn 353,94 tỷ đồng, giảm khoảng 26% so với đầu năm. Các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang khác đạt 558,91 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Saigontel tăng hơn 513 tỷ đồng sau 9 tháng, lên 4.240 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí dở dang tại các dự án bất động sản công nghiệp. Ảnh: BCTC hợp nhất của Saigontel.

Trong khi hàng tồn kho tăng, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm khoảng 69%, xuống còn 56,43 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm khoảng 15%, còn 309,86 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.205,34 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng khoảng 44%, lên 802,18 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Saigontel đạt 5.704,04 tỷ đồng, tăng thêm 474,41 tỷ đồng sau 9 tháng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.759,90 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với đầu năm. Tuy nhiên, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng khoảng 11%, lên 2.070,04 tỷ đồng.

Tính chung, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Saigontel đạt 3.829,94 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng thêm 103,13 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 420,31 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn và 568,18 tỷ đồng các khoản phải trả ngắn hạn khác.

Vốn chủ sở hữu của Saigontel đạt 2.458,56 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 1.480,04 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 721,61 tỷ đồng.