Phó Tổng giám đốc Navico tiếp tục 'xuống tiền' mua cổ phiếu ANV

Ảnh minh họa: ANV.

Ngày 14/9, CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Theo đó, ông Doãn Chí Thiên – Phó Tổng giám đốc thường trực của Navico vừa đăng ký mua một triệu cổ phiếu ANV nhằm mục đích cá nhân.

Theo kế hoạch, giao dịch sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 17/9 – 16/10/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, số lượng cổ phiếu ANV do ông Thiên sở hữu sẽ tăng từ hơn 3 triệu cổ phiếu lên 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,18% lên 1,55% vốn điều lệ Navico.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANV đang trải qua giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ giữa tháng 10/2025 đến nay. Từ vùng đỉnh hơn 32.000 đồng/cổ phiếu, thị giá đã giảm khoảng 52%, xuống còn 15.300 đồng/cổ phiếu tại phiên 14/9. Đây là vùng giá thấp nhất của mã này trong hơn một năm qua, dù vẫn cao hơn đáy 12.000 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 9/4/2025.

Tạm tính với mức giá hiện tại, ông Thiên có thể phải chi hơn 15 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Diễn biến cổ phiếu ANV thời gian gần đây. Nguồn: Fireant.

Ông Doãn Chí Thiên là con trai của Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Doãn Tới – cổ đông lớn tại ANV. Ông hiện sở hữu 146,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 54,98% cổ phần công ty. Trong khi đó, anh trai của ông Thiên là ông Doãn Chí Thanh - Giám đốc khối kinh doanh Nam Việt cũng đang nắm giữ 29,5 triệu cổ phiếu ANV, chiếm 11,07% vốn.

Như vậy, nếu ông Thiên hoàn tất giao dịch đăng ký, tổng tỷ lệ sở hữu của ba cha con ông Doãn Tới tại Navico sẽ lên khoảng 67,6% vốn điều lệ.

Ông Doãn Chí Thiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Nam Việt vào tháng 1/2026.

Từ thời điểm đó đến nay, ông liên tiếp “xuống tiền” gom cổ phiếu ANV. Trong giai đoạn 13/3 – 23/3, ông hoàn tất mua một triệu cổ phiếu. Tiếp đó, trong các khoảng thời gian 27/3 – 16/4 và 28/7 – 11/8, ông tiếp tục mua thêm một triệu cổ phiếu trong mỗi đợt. Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của ông tại Navico được nâng lên 1,18%.